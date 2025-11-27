Boy van der Heijden brengt ode aan Goeree-Overflakkee

Zanger en songwriter Boy van der Heijden (40) keert met zijn nieuwste single terug naar zijn roots. Geboren in Dirksland, en na jaren elders te hebben gewoond, vond hij de inspiratie voor zijn nieuwe lied ‘Goeree-Overflakkee’ in zijn eigen verleden en in het eiland waar zijn hart ligt. “Het is een lied vol gevoel, emotie en acceptatie,” vertelt Boy in een radio-interview bij Omroep Archipel.

Het nummer is een ode aan het eiland. “Ik wilde een lied maken waarin de Flakkeeënaren zichzelf kunnen herkennen,” legt Boy uit. “Er is wel een oud volkslied over het eiland, maar ik vond dat het tijd was voor iets nieuws. Misschien wordt dit ooit wel de Zeeuwse Kust van Goeree-Overflakkee.”

Herinneringen en emotie

In het nummer bezingt Boy de rust, het water en de polders van het eiland. “Wanneer ik vanaf het Hellegatsplein het eiland op rijd en de buffels zie staan, dan weet ik: dit is het,” zegt hij met voelbare emotie. “Je komt terug waar je ooit begon. De puzzelstukjes vallen weer op hun plek.”

De zanger werkte voor het lied samen met Wim Rebergen, een jeugdvriend van zanger Stef Bos. “Wim heeft me geholpen om de tekst persoonlijker te maken. Het refrein bestond al, maar samen hebben we de coupletten verder ingevuld. Het is echt een eigen productie geworden, opgenomen in Veenendaal.”

Clip

Begin november is er een videoclip opgenomen op Goeree-Overflakkee. De clip volgt Boy op een reis over het eiland, van het Hellegatsplein tot Ouddorp met beelden die de sfeer van het lied moeten vangen.

Naast de nieuwe single werkt Boy aan een theatervoorstelling in Theater De Bussel in Oosterhout, waar hij op 29 november met een veertienkoppige liveband zal optreden. “We spelen twee keer drie kwartier. En natuurlijk breng ik daar ook mijn lied over Goeree-Overflakkee ten gehore,” zegt hij trots. De band waarmee hij optreedt, Stage Vision Band, begeleidt ook grote tribute-shows als ABBA en Michael Jackson in Ahoy.

Boodschap

Van der Heijden is niet nieuw in de muziekwereld. Eerder bracht hij al nummers uit als Vier Elke Dag, Kapot of Kampioen en Je leeft je eigen droom. Zijn muziek heeft een autobiografische inslag, maar spreekt volgens hem veel mensen aan. “Als je in iets gelooft, moet je nooit aan jezelf twijfelen. Volg je hart en ga op je gevoel af. Dat is altijd goed.”

'Goeree-Overflakkee' van Boy van der Heijden is te vinden op diverse streamingdiensten.

Door Internetredactie Omroep Archipel