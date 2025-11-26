Goeree-Overflakkee in tv-programma van EO

Meerdere dorpen op Goeree-Overflakkee zijn op donderdagavond 27 november 2025 te zien in het televisieprogramma Teun op de Biblebelt van de EO. In dit programma reizen Teun Kapitein (beter bekend als Teun Föhn uit Urk) en Lisa Lefever naar diverse plekken op de zogeheten Biblebelt om vooroordelen te ontkrachten over de inwoners ervan.

In deze uitzending helpt het duo onder meer mee op een camping in Ouddorp en assisteert Teun bij een veiling op de Jaarmarkt in Herkingen. Het programma wordt uitgezonden op NPO1 om 21:35 uur.

Door Internetredactie Omroep Archipel