25 auto-inbraken op Goeree-Overflakkee in 2025

Van januari tot en met oktober 2025 zijn er 25 motorvoertuig-inbraken geregistreerd op Goeree-Overflakkee. Dat blijkt uit een analyse van Inleaseautos.nl op basis van officiële politiecijfers. Het gaat om geregistreerde diefstallen uit of van een personenauto en om diefstallen met geweld van of uit een personenauto.

In 2024 zijn er in diezelfde maanden 27 meldingen van auto-inbraken gedaan op Goeree-Overflakkee. De twee laatste maanden van dat jaar kwamen er nog zes aangiftes bij. Koploper is Amsterdam met 5.645 meldingen, terwijl op de eilanden Schiermonnikoog, Vlieland en Terschelling nul auto-inbraken zijn geregistreerd.

Door Internetredactie Omroep Archipel