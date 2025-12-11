Overval op tankstation De Tille aan de N59, dader voortvluchtig

Bij een overval op tankstation De Tille aan de N59 is donderdagavond 11 december 2025 rond 20:00 uur een nog onbekende verdachte op de vlucht geslagen.

De man droeg volgens de politie een bivakmuts en bedreigde het personeel met een wapen. Na de bedreiging ging hij er met een hoeveelheid sigaretten vandoor.

Er raakte niemand gewond. De politie is een zoekactie gestart in de omgeving en vraagt getuigen die iets verdachts hebben gezien om zich te melden via 0800-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Door Internetredactie Omroep Archipel