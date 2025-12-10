Orange the World laat slachtoffers van geweld tegen vrouwen spreken

Tijdens de Orange the World-campagne, die liep van 25 november tot 10 december 2025, kwamen op Goeree-Overflakkee indrukwekkende verhalen over geweld tegen vrouwen naar boven. Slachtoffers en nabestaanden vertelden openhartig wat zij hebben meegemaakt. Door voorstellingen, een tentoonstelling en een bijzondere vrachtwagenbioscoop werd opnieuw duidelijk: geweld tegen vrouwen komt veel vaker voor dan we denken en het is belangrijk dat we het blijven herkennen en bespreekbaar maken.

Mijn opa

Tijdens de campagne zijn diverse activiteiten georganiseerd, waaronder een tentoonstelling in Het Diekhuus met posters van leerlingen van de Beroepscampus. Op zaterdag 29 november heeft Mandy Seijpen de voorstelling 'Wij zijn M' gespeeld. In haar indringende muzikale lezing doorbreekt zij als ervaringsdeskundige het taboe rondom seksueel misbruik. Mandy ging als 8-jarig meisje altijd graag naar haar opa. Hij was, dacht ze, haar beste vriend. Het bekende lied Mijn Opa van Annie M.G. Schmidt kreeg voor haar echter een heel andere betekenis. “Het is eigenlijk een muzikale lezing die gaat over mijn verhaal, omdat ik van mijn 8e tot mijn 14e seksueel misbruikt ben door mijn opa,” vertelt ze. “We onderschatten hoe vaak het gebeurt. Ik dacht altijd dat het mijn schuld was, maar ik heb geleerd dat het nooit je eigen schuld is.”

Vrachtwagenbioscoop

Op woensdag 3 december heeft op het Diekhuusplein een vrachtwagenbioscoop met in grote letters het woord Femicide gestaan. Hierin is de korte film 'Het ligt aan mij' getoond: een indringende, zeven minuten durende blik op hoe liefde kan omslaan in controle en geweld. In Nederland wordt elke acht dagen een vrouw vermoord, vaak door haar (ex-)partner en bijna altijd omdat zij besluit de relatie te beëindigen.

De vrachtwagenbioscoop is een initiatief van Wim en Monique Hertgers. Zij zetten zich in tegen geweld tegen vrouwen sinds de moord op hun dochter Sanne in 2023. Sanne wilde haar relatie beëindigen, maar haar ex-partner, met wie ze twaalf jaar samen was, bleef haar stalken. Op de avond dat ze met haar vader had afgesproken om de scheiding te bespreken, kwam zij niet opdagen. Wim reed naar haar huis en trof haar levenloos aan, met de dader ernaast: hij had eerst haar en vervolgens zichzelf gedood. “Ik hoop dat mensen iets herkennen in hun omgeving als ze de film hebben gezien. Dat ze de rode vlaggen leren kennen,” vertelt Wim Hertgers. “Ik heb ze allemaal gezien, maar deed er niets mee, omdat ik niet wist wat het betekende. Het beeld van mijn dochter zoals ik haar aantrof, gaat nooit meer van mijn netvlies af.”

Met de vrachtwagenbioscoop hopen hij en zijn vrouw bewustzijn te creëren over femicide, zodat andere vrouwen wél op tijd gered kunnen worden.

