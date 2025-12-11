Politiek op donderdag: overzicht van week 50

Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek.

PVV

Plannen van Wout Duim uit Ooltgensplaat om een lokale afdeling van de PVV op Goeree-Overflakkee op te zetten, staan voorlopig in de ijskast. Duim had het partijbestuur gevraagd te onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor deze afdeling. Het bestuur heeft zijn voorstellen niet goedgekeurd wegens te weinig tijd en het feit dat Goeree-Overflakkee niet in het landelijke uitbreidingsschema staat. De inwoner van Ooltgensplaat wilde een lokale afdeling van de PVV oprichten wegens het grote aantal stemmen voor de PVV op het eiland tijdens de landelijke verkiezingen. Hij zegt het belangrijk te vinden dat de stem van deze partij gehoord wordt in de eilandelijke politiek. Een eventuele eerstvolgende mogelijkheid is nu bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2027.

GroenLinks-PvdA

Petra ’t Hoen is door de leden van GroenLinks-PvdA gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2026. Het is de eerste keer dat beide partijen samen de lokale verkiezingen ingaan. Tijdens de laatste ledenvergadering zijn het verkiezingsprogramma 'Samen Vooruit' en de kandidatenlijst vastgesteld. ’t Hoen is momenteel werkzaam als wethouder in de gemeente Goeree-Overflakkee en wordt door de partij geroemd als “betrokken en toegankelijk.” Met het nieuwe verkiezingsprogramma zegt GroenLinks-PvdA te kiezen voor doordachte keuzes en de lange termijn. Ze willen dat een eerlijk, sociaal en duurzaam beleid de rode draad vormt, met aandacht voor betaalbaar wonen, leefbare kernen en een groen, duurzaam eiland met ruimte voor sport, kunst en cultuur.

SGP

De SGP-fractie heeft tijdens de Algemene Beschouwing op de begroting 2026 en de meerjarenraming in het Waterschap Hollandse Delta zorgen geuit over oplopende lasten voor inwoners. De partij wil dat duidelijk wordt wat de sterk stijgende investeringsopgaven betekenen voor de toekomst. Fractievoorzitter Wim de Jong heeft erop gewezen dat de lasten in 2026 al met 8,6 % stijgen, terwijl de investeringsopgave inmiddels is opgelopen tot 2 miljard richting 2050. Dat is een verdubbeling in één jaar tijd. “Deze enorme sprong vraagt om zorgvuldigheid. We kunnen inwoners niet jarenlang een lastenstijging van rond de tien procent per jaar voorhouden zonder helder beeld van de gevolgen,” aldus De Jong. De SGP zegt zich zorgen te maken over onder meer het kleiner wordende financiële vermogen van het waterschap om tegenvallers op te vangen. De Jong benadrukt dat financiële keuzes nooit ten koste mogen gaan van de waterveiligheid. Hij is dan ook kritisch op het uitstellen van werkzaamheden aan enkele dijkvakken en gemaalrenovaties. De partij heeft de begroting wel goedgekeurd maar geeft aan de plannen scherp in de gaten te blijven houden.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel