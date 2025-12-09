Collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen een collectieve zorgverzekering. De zorgverzekering biedt voordelen zoals korting op aanvullende pakketten en ruime vergoedingen. Afsluiten voor 2026 kan tot en met 31 december 2025.

De collectieve zorgverzekering wordt ook wel Gemeentepolis genoemd. De Gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering en een aanvullend pakket. Inwoners kunnen kiezen uit drie aanvullende pakketten: Start-pakket, Extra-pakket of het Extra Uitgebreid pakket. Elk pakket heeft een andere dekking.

Dit zijn de voordelen van de Gemeentepolis:

De gemeente betaalt mee (tussen de € 14,00 en € 25,00 per verzekerde, per maand);

6 procent collectiviteitskorting op het aanvullende pakket;

Ruime vergoedingen voor bijvoorbeeld medicijnen, tandartskosten en verpleging.

Meer informatie en voorwaarden

Inwoners kunnen zelf onderzoeken of de Gemeentepolis bij hun situatie past. Of dat een andere verzekering een betere keuze is. Meer informatie over de zorgverzekering staat op www.gezondverzekerd.nl/goeree-overflakkee. Daar staan ook de verschillende aanvullende pakketten, de kosten en vergoedingen.

Voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen

De Gemeentepolis is niet voor iedereen. Om in aanmerking te komen voor deze zorgverzekering moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden staan op onze website: www.goeree-overflakkee.nl/zorgverzekering. Bij twijfel en voor meer informatie kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente. Dit kan via telefoonnummer 14 0187 (optie 1) of per e-mail sociaalcontactpunt@goeree-overflakkee.nl.

Inwoners kunnen de Gemeentepolis tot en met 31 december 2025 afsluiten.

Door Internetredactie Omroep Archipel