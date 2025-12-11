Subsidie beschikbaar voor sport, cultuur en leefbaarheid

Organisaties op Goeree-Overflakkee kunnen subsidie aanvragen voor projecten die sport, cultuur, erfgoed of de leefbaarheid in de dorpen versterken. De gemeente Goeree-Overflakkee startte deze regeling om maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken. Verenigingen, dorpsraden en stichtingen zonder winstoogmerk komen in aanmerking. De subsidie kan voor 1 januari 2026 worden aangevraagd, voor projecten in maart en april 2026.

Met de subsidieregeling Maatschappelijke Initiatieven en Projecten (MIEP) ondersteunt de gemeente activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en samenhang in de samenleving. Projecten kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op sport, kunst, cultuur, erfgoed, preventie of vroegsignalering. Ook plannen die de leefbaarheid in de dorpen vergroten, vallen binnen de regeling.

Aanvragen kunnen zes keer per jaar worden ingediend. Belangrijk is dat organisaties de indientermijnen volgen. Alle informatie, voorwaarden en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op de website van de gemeente.

Video

Om initiatiefnemers te helpen, heeft de gemeente een informatief filmpje gemaakt. Daarin wordt uitgelegd welke projecten in aanmerking komen, welke stappen moeten worden gevolgd en waar je op moet letten bij het indienen van een aanvraag. Wethouder Berend Jan Bruggeman benadrukt dat het filmpje organisaties helpt om hun plannen zorgvuldig en goed onderbouwd in te dienen.

Het filmpje is te bekijken via de website van de gemeente en op de online kanalen van de gemeente.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel