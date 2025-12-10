Rijders staan te springen om mee te doen met Lichtjesparade PJ Flakkee

De Lichtjesparade van PJ Flakkee en Hart van Goeree-Overflakkee trekt op vrijdag 12 december 2025 weer door de straten van Goeree-Overflakkee. Deelnemers vinden is geen probleem. “Vaak staan de rijders te springen om mee te rijden, zeker met de route richting Middelharnis met het eindpunt onder het Zandpad,” vertelt Joran Kievit, organisator van de route Herkingen, Melissant en Stellendam.

Door Connie Bestman

Tientallen prachtig verlichte trekkers rijden ’s avonds de verschillende routes over het eiland. Hierbij is de een nog mooier versierd dan de andere. Voor het mooiste voertuig is er bovendien nog een klein prijsje: een kerstbal met een agrarisch tintje. “Het is maar net hoeveel werk je erin steekt. Zelf besteed ik er wel een paar avondjes aan,” zegt Joran die zelf vooraan zijn route rijdt. Zijn eigen trekker bevat dan inmiddels ook meer dan 2000 lampjes, maar samen met zijn vader tuigt hij zelfs nog een tweede op.

De meeste deelnemers werken met een omvormer om alles zo mooi verlicht te houden onderweg. “Deze wordt aangesloten op de accu en zorgt ervoor dat je een aantal stekkers kunt gebruiken. Er zijn er ook die werken met een aggregaat, maar gewoon op batterijen kan natuurlijk ook.”

Zes verschillende routes

Alle routes starten om 18:30 uur behalve de route Ooltgensplaat, Achthuizen, Zuidzijde, Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet. Deze begint zoals elk jaar al om 18:00 uur.

De zes routes zijn ook dit jaar als volgt:

Sommelsdijk, Middelharnis en Hernesseroord Ouddorp en Goedereede Herkingen, Melissant en Stellendam Ooltgensplaat, Achthuizen, Zuidzijde, Den Bommel en Stad aan ’t Haringvliet Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge Dirksland en Middelharnis

De precieze routes zijn te vinden op de website van PJ Flakkee.

