Scholen benadrukken veiligheid en acceptatie tijdens Paarse Vrijdag

Vrijdag 12 december 2025 is het weer Paarse Vrijdag in Nederland. Op deze dag dragen scholieren en studenten iets paars om te laten zien dat ze lhbtqi+'ers steunen. Ook op Goeree-Overflakkee doen verschillende scholen mee, zoals het RGO College, de RGO Beroepscampus en enkele basisscholen van SOPOGO.

Ze staan achter de boodschap dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Dit jaar is het thema 'Solidariteit en bondgenootschap', onder het motto ‘Voor elkaar, met elkaar’. “SOPOGO vindt het een passende gelegenheid om aandacht te besteden aan diversiteit, veiligheid en inclusie binnen de school”, zegt algemeen directeur Sigrid Reitsma. Het moet eraan bijdragen dat de kinderen weten dat ze gezien en geaccepteerd worden. “Het sluit aan bij onze bredere opdracht om leerlingen op te voeden tot betrokken en respectvolle burgers”, aldus de directeur.

Ook de RGO wil ervoor zorgen dat iedereen op school zichzelf kan zijn en de school hiervoor paars laten kleuren. “Trek vrijdag iets paars aan. Een trui. Nagellak. Een sjaal. Maakt niet uit – als het maar paars is”, roept de scholengemeenschap op onder de noemer “Wij zijn goed voor elkaar”.

Discussies

Paarse Vrijdag bestaat sinds 2010 en wordt altijd gehouden op de tweede vrijdag van december. Het aantal deelnemende scholen groeide van 150 in het eerste jaar naar bijna 1900 basisscholen en 1000 middelbare scholen en mbo’s. Toch zorgt de dag nog vaak voor discussies en protesten, zo blijkt uit onderzoek van de NOS in 2024. Sommige leerlingen blijven zelfs thuis.

Volgens Jeroen de Groot van Gay op Flakkee geeft dit juist het belang aan van Paarse Vrijdag. “Veel ouders hebben een verkeerd beeld bij Paarse Vrijdag of houden hun kind thuis. Waar een school dan hard werkt om te laten weten dat ieder kind meetelt, wordt dat op deze manier weer ontkracht. Dat is heel sneu voor de kinderen waar het om gaat. Zij willen niet buiten de boot vallen maar kunnen door negatieve reacties weer verder de kast in worden geduwd.” Jeroen vertelt dat ook hij pas na zijn schooltijd durfde te laten zien wie hij echt was.

Veel lhbtqi+-jongeren voelen zich op school nog niet altijd veilig. Ze krijgen vaker nare opmerkingen en spijbelen meer. Het woord “homo” wordt ook nog vaak als scheldwoord gebruikt.

Door Internetredactie Omroep Archipel