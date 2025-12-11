Nieuwe zorgen om Haringvlietbrug: schade ernstiger dan verwacht

De Haringvlietbrug is er slechter aan toe dan eerder werd gedacht, blijkt uit inspectie. Volgens Rijkswaterstaat is de brug "technisch gezien aan het einde van z'n levensduur" en wordt daarom meteen extra verstevigd.

Door Rijnmond

De Haringvlietbrug is één van de belangrijkste verbindingen tussen Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft donderdag 11 december 2025 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken rondom deze brug.

Scheurtjes

Al jaren kampt de brug met slijtage door het steeds zwaardere verkeer, maar het probleem is "ernstiger dan tot nu toe gedacht", blijkt uit de inspectie. In de ondersteuningsbalk en de dwarsverbinding onder de rijstrook richting Brabant, zitten kleine scheurtjes die plotseling kunnen doorscheuren. Om dat te voorkomen worden er nu al extra versterkingen aangebracht.

Onder de rechterrijstrook worden duizend lasverbindingen versterkt door staalplaten. Voor de winter van 2027 moeten deze werkzaamheden zijn afgerond.

Afsluitingen door inspecties

Het wegverkeer heeft geen last van de werkzaamheden die vanaf donderdag worden uitgevoerd en kan gewoon over de brug blijven rijden. De brug kan ook gewoon open voor schepen, maar er is wel een beperkte doorvaartruimte door het onderhoud. Ze kunnen hier onder het brugdeel varen waarboven wordt gewerkt.

De brug wordt intensief geïnspecteerd. "Deze extra inspecties kunnen aanleiding geven om de rechterrijstrook richting Bergen op Zoom tijdelijk af te sluiten."

Gepland onderhoud

Rijkswaterstaat was eerder al begonnen met het voorbereiden van een grote vernieuwing van de brug. Het hele brugdek moet worden vervangen. Deze werkzaamheden staan gepland voor 2031 of 2032. Het zal tot "forse hinder" leiden, waarbij de brug mogelijk een half tot een heel jaar wordt afgesloten.

Eerdere werkzaamheden aan de brug, zoals in 2023, leidden al tot flinke verkeersdrukte en omleidingen. Automobilisten en vervoerders kunnen zich dus opnieuw voorbereiden op een lastige periode wanneer de grote vervanging over enkele jaren van start gaat.

