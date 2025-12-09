Nieuwe afspraken moeten alle kinderen gelijke kansen geven

Op maandag 8 december 2025 kwamen bestuurders van de gemeente Goeree-Overflakkee, scholen en kinderopvang in Het Rondeel in Middelharnis bijeen om nieuwe afspraken te maken over de ondersteuning van kinderen en jongeren van 0 tot 27 jaar. Het doel van de bijeenkomst was om de samenwerking tussen de verschillende organisaties te versterken, zodat kinderen veilig, gezond en met gelijke kansen kunnen opgroeien.

Tijdens de bijeenkomst ondertekenden de bestuurders de afspraken officieel en legden zij samen een grote puzzel, waarop ieder zijn naam en handtekening zette. De puzzel stond symbool voor hoe iedere organisatie een eigen, belangrijk deel bijdraagt aan één gezamenlijk netwerk.

De afspraken gaan over thema’s die belangrijk zijn in het dagelijks leven van kinderen. Het gaat bijvoorbeeld om goed kunnen leren en ontwikkelen, soepele overgangen tussen opvang en verschillende schoolniveaus, een gezonde en veilige omgeving, aandacht voor bewegen en talentontwikkeling en samen optreden tegen pesten. Professionals uit de betrokken organisaties gaan deze onderwerpen gezamenlijk uitwerken.

Wethouder Berend Jan Bruggeman benadrukte tijdens de bijeenkomst dat samenwerking essentieel is: “Onze kinderen vragen van ons dat we schotten loslaten en echt als één netwerk optreden. Deze dag laat zien hoe groot onze gezamenlijke betrokkenheid is. Door onze krachten te bundelen, kunnen we écht het verschil maken voor de jeugd op Goeree-Overflakkee.”

De 19 betrokken partijen zijn:

Openbaar Onderwijs Voor Iedereen (OOVI)

Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond

Albeda College

CSG Prins Maurits

Kindwijs

Lentiz (MBO Middelharnis)

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs G-O

De Waarden (RKBS De Achtsprong)

Chr. Peuterspeelzaal Prinses Amalia

CBS De Hoeksteen

KBS De Nobelaer

St. IBOGO (Daltonschool De Vliegers)

Kibeo

Kindontwikkeling Kik

Gemeente Goeree-Overflakkee

SMDB Koningin Beatrix

CSG De Waard (ZML De Ark)

Het Kinderpaleis

Kinderopvang Flakkee

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel