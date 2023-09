32e Truckrun brengt stralende lach op veel gezichten

Op zaterdag 2 september 2023 vond de 32e editie van de Truckrun plaats op Goeree-Overflakkee. Honderden vrachtwagen- en buschauffeurs bundelden hun krachten om een onvergetelijke dag te bezorgen aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

In een indrukwekkende stoet vertrokken de chauffeurs vanaf Middelharnis en reden ze door de dorpen op de route naar Ouddorp, om vervolgens weer terug te keren naar hun startpunt. Langs de gehele route werden ze toegejuicht en toegezwaaid door honderden enthousiaste belangstellenden, wat de dag nog specialer maakte.

De Truckrun op Goeree-Overflakkee is een jaarlijks terugkerend evenement dat draait om het vervullen van dromen en het bezorgen van vreugde aan mensen met een beperking. Vrijwilligers en deelnemers zetten zich met hart en ziel in om deze dag tot een succes te maken.

"Deze truckrun is meer dan alleen een ritje in een vrachtwagen," benadrukte een van de deelnemende chauffeurs. "Het is een dag vol vriendschap, saamhorigheid en onvergetelijke momenten. Het stralende gezicht van iedere deelnemer maakt het allemaal de moeite waard."

De 32e Truckrun op Goeree-Overflakkee was zonder twijfel een geslaagde dag voor zowel de deelnemers als de vrijwilligers die hun tijd en inzet gaven om deze bijzondere gebeurtenis te realiseren.

Jonathan Jelier maakte voor u een samenvatting: https://youtu.be/DUjPjMGvGTc Op het YouTube-kanaal van de lokale omroep kunt u de volledige stoet bekijken: https://youtu.be/rxgbPNsiBBo



Door Internetredactie FlakkeeNieuws