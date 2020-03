500 kilo vuil weg met vuilruimactie Kwade Hoek

Op de kust van de Kwade Hoek was een enorme hoeveelheid vuil aangespoeld. Ongetwijfeld zijn de recente stormen hier debet aan. Tussen het natuurlijk materiaal van wieren en schelpen, lag ook veel klein niet-natuurlijk materiaal, zoals vispluis, bekertjes en stukjes visnet. Zaterdag 29 februari 2020 stroopten ruim dertig mensen hun mouwen op om hulp te bieden bij het weghalen van dit vuil.

Samenwerking

De vuilruimacties werd georganiseerd door Natuurmonumenten in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee, Rijkswaterstaat, Stichting doe mee voor een schoon Goeree Overflakkee, het NLGO en de Rabobank. Verder sloten nog veel ‘losse’ vrijwilligers uit de omgeving aan bij deze actie.

500 kilo weg

De actie startte met droog weer en ook de wind was rustig. Wethouder Thea Both van de gemeente Goeree-Overflakkee ondersteunde de actie en bedankte de aanwezige hulp voor hun enthousiaste inzet. Geert Faasse, van NLGO, vertelde tijdens het vuilruimen meer over het gebied. Ter ondersteuning was er een tractor met kar aanwezig. Met de actie is uiteindelijk 500 kilo vuil uit het gebied weggehaald.

Broedgebied Rode Lijstsoorten

Het aangespoelde vuil lag voor een deel in het van 15 maart tot 15 juli afgesloten deel van de Kwade Hoek. In die periode kan hier geen vuil worden geraapt om verstoring te voorkomen van zeldzame broedvogels. Dit is het broedgebied van de strand- en bontbekplevier. Twee soorten waar het ontzettend slecht mee gaat in Nederland. Deze soorten profiteren bovendien juist van natuurlijk aanspoelsel zoals wier. Enerzijds nestelen ze graag in de luwte van dat aanspoelsel. En anderzijds bevindt zich in dit wier ook een hoop voedsel in de vorm van strandvlooien en insecten en hun larven. Dit is ook de reden dat gebiedsbeheerder Natuurmonumenten geen voorstander is om dit strandgedeelte te laten schoonmaken met shovels of beachcleaners.