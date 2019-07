50.000 euro bij elkaar gevoetbald voor kinderafdeling ziekenhuis Dirksland

Zaterdagavond 6 juli 2019 ontving het bestuur van Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland een cheque t.w.v. € 50.000,00 bestemd voor de kinderafdeling. Het bedrag is tijdens een 24uurs toernooi van 5 en 6 juli bij elkaar gevoetbald. Het toernooi werd georganiseerd door v.v. WFB Ouddorp. Vrijdag 5 juli opende Paul van der Velden, medisch lid raad van bestuur CuraMare, het toernooi. Zaterdagavond werd de geweldige opbrengst onthuld via de cheque. Onder luid gejuich werd deze in het bijzijn van het team van de kinderafdeling in ontvangst genomen. Het 24-uurs toernooi was dankzij voetbalteams van Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten, maar ook teams uit Papendrecht en Berkel en Rodenrijs; én de ruim 135 enthousiaste sponsoren van geld, middelen en producten een succes! Er was niet alleen voetbal, maar ook een horecaplein, een markt en 24 uur lang live-muziek en entertainment. Een gezellige drukte met een enorme inzet van vrijwilligers en mensen die zich belangeloos inzetten voor het goede doel. Opnieuw blijkt dat jong en oud het Dirkslandse Ziekenhuis een warm hart toedraagt! Bestuur en management, en in het bijzonder het team van de kinderafdeling is de v.v. WFB en de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland ontzettend dankbaar voor deze ontvangen gift. Tweeten

