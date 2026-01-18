7.000 nieuwe huizen en een nieuwe manier van parkeren

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft donderdagavond 15 januari 2026 een groot plan gepresenteerd voor de toekomst van het eiland. In dit plan, de Omgevingsvisie 2050, staat hoe het eiland er over 25 jaar uit moet zien. De belangrijkste punten zijn: veel nieuwe woningen bouwen en het verkeer veilig houden.

De gemeente wil dat de hoeveelheid huizen op het eiland elk jaar met 1% groeit. Dit betekent dat er tot het jaar 2050 ongeveer 7.000 nieuwe huizen bij komen. Dit is veel meer dan deskundigen van de overheid (zoals het CBS) hadden verwacht.

Volgens de gemeente is deze groei nodig om de dorpen levendig te houden. Als er meer mensen wonen, kunnen de supermarkten en scholen in de dorpen blijven bestaan. Ook is het belangrijk voor jongeren en ouderen; zij kunnen hierdoor makkelijker een huis vinden in hun eigen dorp. Men wil ook meer appartementen bouwen. Deze zijn handig voor ouderen die graag gelijkvloers willen wonen.

De gemeente wil in alle dorpen huizen bouwen. Hierbij zijn een paar keuzes gemaakt:

Achthuizen: Hier komen extra huizen om een achterstand in te halen, zodat jongeren in het dorp kunnen blijven.

Sommelsdijk en Dirksland: De gemeente wil deze dorpen niet aan elkaar vast bouwen. Het moeten twee aparte kernen blijven met een eigen sfeer.

Oude-Tonge: Er wordt vooral gekeken naar ruimte aan de noordkant van het dorp. De mooie Heerenpolder wordt beschermd en daar komt geen grote woonwijk.

Verkeer en parkeren

Als er meer mensen op het eiland wonen, wordt het ook drukker op de weg. De gemeente wil nieuwe wijken daarom anders inrichten. In plaats van de auto voor de deur te zetten, komen er centrale parkeerplaatsen aan de rand van de straat. Hierdoor komt er in de buurt meer ruimte voor groen, water en plekken om elkaar te ontmoeten. Mensen kunnen nog steeds met de auto bij hun huis komen om boodschappen uit te laden, en ook de brandweer kan overal bij.

Veiligheid op de weg

Er is ook gesproken over de weg tussen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. Veel inwoners willen daar een apart fietspad. De provincie zegt echter dat er nog niet genoeg fietsers zijn voor een eigen pad. Wel komen er op twee plaatsen passeerplaatsen. Hierdoor kunnen brede tractoren en auto’s elkaar veilig voorbijrijden.

De gemeente gaat dit plan nu gebruiken om afspraken te maken met de provincie en de landelijke overheid. Het doel is een eiland waar iedereen fijn kan blijven wonen.

Door Internetredactie Omroep Archipel