Het waterschap en de gemeente onderzoeken overdracht van wegen

Waterschap Hollandse Delta en de gemeente Goeree-Overflakkee gaan onderzoeken of de wegen die nu in beheer zijn van het waterschap, kunnen worden overgedragen naar de gemeente. Het doel van dit onderzoek is om te kijken of de overdracht kan bijdragen aan meer duidelijkheid over het beheer en onderhoud van deze wegen. Dit zou zowel voor de gemeente als voor de inwoners van Goeree-Overflakkee voordelen kunnen opleveren.

Het gaat om ongeveer 530 kilometer wegen die zich buiten de bebouwde kom bevinden. De gemeente zou, als het onderzoek positief uitpakt, verantwoordelijk kunnen worden voor het eigendom, beheer en onderhoud van deze wegen. De partijen onderzoeken op dit moment of deze overdracht haalbaar en wenselijk is. Het onderzoek richt zich eerst alleen op het in kaart brengen van de mogelijkheden; pas later wordt er een definitief besluit genomen.

De gemeente Goeree-Overflakkee is de achtste gemeente in het gebied van Waterschap Hollandse Delta waarmee wordt afgesproken een dergelijk onderzoek uit te voeren.

Intentieovereenkomst ondertekend

Op 27 februari 2026 ondertekenden Heemraad Frank van Oorschot van Waterschap Hollandse Delta en wethouder Henk van Putten van Goeree-Overflakkee een intentieovereenkomst voor het onderzoek. Van Oorschot zei: “Het waterschap beheert de wegen buiten de bebouwde kom, de gemeente de wegen binnen de bebouwde kom. Dit verschil is vaak niet zichtbaar en kan voor verwarring zorgen. Daarom ben ik blij dat we samen met de gemeente Goeree-Overflakkee onderzoeken of de wegen kunnen worden overgedragen.”

Wethouder Van Putten voegde hieraan toe: “Als gemeente kijken wij naar de inrichting van de openbare ruimte en de veiligheid en bereikbaarheid van de wegen. Wegen buiten de bebouwde kom zijn hierin van belang. Met dit onderzoek willen we samen met het waterschap onderzoeken of het logisch is dat de gemeente het beheer en onderhoud van deze wegen overneemt.”

Verwachting en tijdlijn

Het onderzoek zal naar verwachting eind 2026 van start gaan en duurt ongeveer een jaar. De resultaten van dit onderzoek bepalen of de overdracht van de wegen mogelijk is. Een definitief besluit wordt eind 2027 of begin 2028 verwacht. Gedurende de onderzoeksperiode verandert er voor de inwoners van Goeree-Overflakkee nog niets.

