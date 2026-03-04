Radioprogramma Op de Hoagte over de gemeenteraadsverkiezingen





Het radioprogramma 'Op de Hoagte' staat op woensdag 4 maart 2026 in het teken van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. In het laatste uur van het programma schuiven tussen 20:00 en 21:00 uur Esther van Driel en Germa Laarman van de gemeente aan in de studio.

De twee medewerkers vertellen alles over het hele verloop rond de verkiezingen. Van het begin van het proces tot het installeren van de nieuwe gemeenteraad; alles van begin tot eind komt aan bod.

Het praatprogramma 'Op de Hoagte' is elke woensdag te beluisteren van 19:00 tot 21:00 uur en behandelt nieuws, actualiteiten en achtergronden bij het (sport)nieuws.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel