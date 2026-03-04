De gemeente bereidt zich voor op de Aziatische hoornaar en de tijgermug





In 2025 besloot de provincie Zuid-Holland te stoppen met het actief bestrijden van de Aziatische hoornaar. Nu is het verwijderen van nesten de taak van de gemeente. De gemeente kan ingrijpen als een nest een direct gevaar vormt voor de veiligheid. In december 2025 stelde de SGP vragen over het beleid van de gemeente Goeree-Overflakkee rond de bestrijding van de hoornaar.

Tegelijk waarschuwde oud-minister Jan Anthonie Bruijn de Tweede Kamer voor de mogelijke komst van de tijgermug in Nederland. Er wordt nog onderzocht welke taak de gemeente kan hebben bij het bestrijden van de tijgermug. Wat doet de gemeente om zich voor te bereiden op deze invasieve insecten?

De Aziatische hoornaar komt sinds 2017 in Nederland voor en is actief van april tot november. Deze hoornaar is schadelijk voor honingbijen, hommels en andere bestuivende insecten. Ook de tijgermug verschijnt in het vroege voorjaar. De Aziatische tijgermug kan tropische ziekten overbrengen, zoals knokkelkoorts en zika.

Invasieve soorten

De gemeente Goeree-Overflakkee houdt meldingen van invasieve soorten bij in een beheersysteem. In 2026 komt er een gemeentelijk plan van aanpak, samen met andere overheden en terreinbeheerders. Het waterschap werkt bijvoorbeeld samen met de gemeente om watergebonden soorten, zoals de Amerikaanse rivierkreeft en de Chinese wolhandkrab, te onderzoeken en beheren.

Aziatische hoornaar

De gemeente is verantwoordelijk voor het bestrijden van de Aziatische hoornaar in openbare ruimtes. Andere terreinbeheerders doen dit op hun eigen terrein. Als een nest wordt gemeld, wordt het verwijderd als er duidelijk gevaar is voor de openbare veiligheid. In particuliere tuinen zijn bewoners zelf verantwoordelijk. In 2026 wil de gemeente via de website en andere kanalen voorlichting geven, zodat mensen nesten kunnen herkennen en melden.

Tijgermug

De tijgermug is een moeilijker probleem. De mogelijke komst van deze mug is vooral een kwestie van volksgezondheid en wordt landelijk geregeld. Het ministerie van Volksgezondheid doet nu het werk om de vestiging van exotische muggen zo lang mogelijk te voorkomen. Omdat de tijgermug zich steeds meer verspreidt, wordt onderzocht wat gemeenten kunnen doen. Het ministerie van VWS vroeg advies aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de aanpak.

De gemeente Goeree-Overflakkee gebruikt voorlopig de bestaande signalerings- en communicatiesystemen, zoals landelijke meldsystemen voor exotische insecten. Als gemeenten later een actievere rol krijgen, volgt Goeree-Overflakkee de landelijke richtlijnen. Voor nu worden er geen speciale maatregelen genomen tegen de tijgermug, omdat dit onderdeel is van lopend onderzoek. De gemeente volgt de situatie nauwlettend.

Zelf in kaart brengen

Inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen meldingen van invasieve soorten doorgeven via de Fixi-app en op de website waarneming.nl. Dit helpt de verspreiding van deze soorten in kaart te brengen. Bij waarnemingen van de tijgermug kunnen meldingen worden gedaan via de website van de NVWA. Zo kan iedereen bijdragen aan het monitoren van de opkomst van deze exotische soorten.

Meer informatie over de tijgermug is te vinden op: Rijksoverheid - exotische muggen.

