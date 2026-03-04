Basisschooljuf uit Den Bommel bereikt honderdduizenden mensen op TikTok





In Den Bommel staat basisschoolleerkracht Iris vooral bekend als ‘de juf’. Buiten het dorp wordt zij steeds vaker herkend als de ‘TikTok-juf’. Wat begon als een idee van haar leerlingen groeide uit tot een online account met een groot bereik. Naast haar werk in het klaslokaal bracht zij inmiddels ook een kinderboek uit.

Iris begon niet uit eigen beweging met het maken van video’s op TikTok. Volgens haar vroegen leerlingen herhaaldelijk of zij een account wilde aanmaken. Aanvankelijk twijfelde ze en vond ze zichzelf te oud voor het platform. Uiteindelijk maakte zij samen met de klas in de pauze een account aan. De leerlingen bedachten de naam en dachten mee over de eerste filmpjes.

Moppen

De video’s bestaan vooral uit korte sketches, typetjes en moppen die aansluiten bij herkenbare situaties op school. In Den Bommel blijft haar bekendheid beperkt, maar in grotere steden wordt zij naar eigen zeggen geregeld aangesproken door mensen die haar herkennen van sociale media.

In de klas blijft zij in de eerste plaats leerkracht. Iris benadrukt dat het onderwijs altijd voorrang heeft op het maken van video’s. Wanneer het druk is op school, verschijnen er soms dagen of weken geen nieuwe filmpjes online.

Kinderen komen niet herkenbaar in beeld. Soms zijn hun stemmen te horen, bijvoorbeeld wanneer zij een grap aanleveren, maar gezichten blijven buiten beeld. Op die manier kunnen leerlingen bijdragen zonder dat hun identiteit zichtbaar wordt.

Kinderboek

De online activiteiten leidden ook tot een nieuw project. Iris had al langer de wens om een kinderboek te schrijven. Nadat een uitgeverij contact met haar opnam, werkte zij dit idee uit. Haar leerlingen dachten mee over het verhaal. Het boek gaat over een mysterieuze DM waardoor de juf en haar leerlingen worden opgesloten in een schoolgebouw dat verandert in een escape room.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel