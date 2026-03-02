Omroep Archipel en Eilanden-Nieuws lanceren gezamenlijk opiniepanel





Omroep Archipel en Eilanden-Nieuws starten maandag 2 maart 2026 met een gezamenlijk digitaal opiniepanel voor inwoners van Goeree-Overflakkee. Met het Opiniepanel Goeree-Overflakkee willen beide redacties burgers actief betrekken bij politiek en lokaal nieuws, en zo de nieuws- en informatievoorziening op het eiland versterken.

Het doel van het panel is om een zo groot en breed mogelijk samengesteld panel op te bouwen. Door inwoners uit verschillende dorpen, leeftijden en achtergronden te betrekken, ontstaat een goed beeld beeld van wat er leeft binnen de gemeente. Die input vormt de basis voor meer en beter onderbouwde lokale journalistiek.

Met de informatie uit het panel maken beide media vervolgens eigen, onderscheidende producties. Denk aan achtergrondartikelen, analyses en videoreportages waarin maatschappelijke en politieke thema’s verder worden uitgediept. Zo bundelen de mediaorganisaties hun krachten en behouden ze tegelijk hun eigen identiteit.

Met het opiniepanel willen de krant en de omroep ervoor zorgen dat inwoners makkelijker hun mening kunnen geven, zodat iedereen zich gehoord voelt en mee kan praten over wat er op het eiland gebeurt. Deelnemers aan het opiniepanel ontvangen regelmatig korte enquêtes. De resultaten worden gepubliceerd via de kanalen van beide media. Inwoners die willen meedoen, kunnen zich aanmelden voor het opiniepanel en zo bijdragen aan onafhankelijke en lokaal gewortelde journalistiek.

Het eerste onderzoek staat in het teken van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Hoe kijk jij naar de raad? Welke thema’s vind jij belangrijk? En wat zou jij aan de lijsttrekkers willen vragen? Enkele vragen leggen we voor aan de lijsttrekkers tijdens het verkiezingsdebat op maandag 9 maart in het Prieel.

Meedoen aan het Opiniepanel Goeree-Overflakkee? Klik hier.

Internetredactie Omroep Archipel