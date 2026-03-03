 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Bomen op het Spuiplein verwijderd

Foto

Dinsdag 3 maart 2026

Het project op het Spuiplein in Middelharnis is op maandag 23 februari 2026 van start gegaan met voorbereidende werkzaamheden. De eerste stap was het verwijderen van twintig bomen op het Spuiplein en de wildgroei langs de singel.

Gemeente Goeree-Overflakkee meldt dat de meeste van deze twintig bomen helaas ziek bleken te zijn en de komende werkzaamheden niet zouden overleven. Deze bomen zijn ter plekke versnipperd tot houtsnippers en krijgen een duurzame bestemming als biomassa. Eén van de bomen, een meerstammige berk, is nog wel gezond. Deze wordt verplaatst naar de begraafplaats in Sommelsdijk en zal daar opnieuw worden geplant. De gemeente geeft aan op een later moment in het project nieuw groen terug te plaatsen.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Provincie Zuid-Holland steekt miljoenen in woningbouw en infrastructuur
Foto
Wat vinden de partijen van de renovatie van de Haringvlietbrug?
Foto
Omroep Archipel en Eilanden-Nieuws lanceren gezamenlijk opiniepanel
Foto
Nachtafsluitingen N215 tussen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge
Foto
Informatiepunt Digitale Overheid in bibliotheek zonder afspraak te bezoeken
Foto
Flakkees team Stikkiebiebeetje naar finale NK legpuzzelen
Foto
Bijzondere Fixi-meldingen van de maand
Foto
Nieuwe bestemming voor bomen carpoolplaats Middelharnis
Foto
Wat vinden de partijen van het afvalbeleid?
Foto
Botlek of Goeree-Overflakkee? 'Ze moeten hier kunnen leren en werken'