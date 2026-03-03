Bomen op het Spuiplein verwijderd





Het project op het Spuiplein in Middelharnis is op maandag 23 februari 2026 van start gegaan met voorbereidende werkzaamheden. De eerste stap was het verwijderen van twintig bomen op het Spuiplein en de wildgroei langs de singel.

Gemeente Goeree-Overflakkee meldt dat de meeste van deze twintig bomen helaas ziek bleken te zijn en de komende werkzaamheden niet zouden overleven. Deze bomen zijn ter plekke versnipperd tot houtsnippers en krijgen een duurzame bestemming als biomassa. Eén van de bomen, een meerstammige berk, is nog wel gezond. Deze wordt verplaatst naar de begraafplaats in Sommelsdijk en zal daar opnieuw worden geplant. De gemeente geeft aan op een later moment in het project nieuw groen terug te plaatsen.

Door Internetredactie Omroep Archipel