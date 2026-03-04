Meeste gemeenten halen doelen voor woningbouw niet: Goeree-Overflakkee blijft positief





Hoewel veel gemeenten in de regio Rijnmond ambitieuze woningbouwdoelen hebben gesteld, blijkt uit onderzoek dat de meeste gemeenten deze doelen niet behalen. Ook Goeree-Overflakkee is ondanks vooruitgang met 688 gerealiseerde woningen sinds 2022, nog ver verwijderd van de ambitie om 2.500 woningen te bouwen voor 2030. Dit benadrukt de bredere uitdaging waarmee veel andere gemeenten in de regio te maken hebben. Bezwaarschriften, juridische obstakels en externe factoren vertragen de voortgang in meerdere gemeenten.

Veel colleges hebben na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 woningbouw hoog op hun prioriteitenlijstje gezet en ambitieuze doelen gesteld. Uit onderzoek van Rijnmond, de streekomroepen en de NOS blijkt dat slechts vijf gemeenten in onze regio volgens hun eigen berekeningen hun doel bereikt hebben: Hardinxveld-Giessendam, Maassluis, Molenlanden, Rotterdam en Vlaardingen. En ook daar is wel wat op af te dingen: sommige gemeenten tellen woningen in aanbouw mee.

Er wordt volop gebouwd aan nieuwe woontorens en woonwijken, en nog veel meer projecten staan in de steigers. Toch hebben de meeste gemeenten hun ambities niet waar kunnen maken. Maar aan hun eigen inzet ligt dat niet, vinden de gemeenten. Als gemeenten zichzelf beoordelen, vinden ze hun prestatie voldoende, goed of uitstekend. Ook als ze hun doelen niet gehaald hebben.

Onderzoek

Rijnmond deed samen met de streekomroepen, waaronder Omroep Archipel, en de NOS onderzoek naar de woningbouw in de afgelopen vier jaar. Van de 23 gemeenten in de regio Rijnmond hebben 19 gereageerd op onze vragen. 16 van hen hebben een concreet doel gesteld over het aantal woningen dat gebouwd moet worden: in de raadsperiode, per jaar of voor 2030. Alle aantallen hebben we omgerekend naar vier jaar, de duur van de raadsperiode. Die cijfers hebben we vergeleken met de aantallen gebouwde woningen, zoals gemeenten die hebben aangeleverd.

Bezwaarschriften en juridische obstakels

Een van de belangrijkste redenen waarom doelen niet behaald worden, zijn bezwaarprocedures. In verschillende gemeenten zijn buurtbewoners vaak tegen de bouw van nieuwe woningen of het aanpassen van bestemmingsplannen. “De juridische afwikkeling rondom procedures bezwaar en beroep neemt veel tijd in beslag”, zegt de gemeente Goeree-Overflakkee. Dit probleem geldt ook voor andere gemeenten, zoals Rotterdam, waar bezwaren regelmatig vertraging veroorzaken. De vertragingen door deze procedures zijn een van de grootste uitdagingen in de woningbouw.

Naast bezwaarschriften spelen ook externe factoren, zoals de stikstofregels en netcongestie, een rol bij de vertragingen. Goeree-Overflakkee kampt met deze obstakels, maar blijft positief. “We hebben al 688 woningen gerealiseerd en we liggen op schema om de doelstelling van 2.500 woningen voor 2030 te halen,” zegt de gemeente. Andere gemeenten, zoals Papendrecht en Zwijndrecht, ervaren vergelijkbare vertragingen. Vooral de lange procedures en de marktomstandigheden worden door deze gemeenten als oorzaken genoemd.

Vooruitgang

Ondanks de vertragingen heeft Goeree-Overflakkee een positief beeld van de voortgang. De gemeente vindt dat er goed werk wordt geleverd en ze verwacht haar doelen voor 2030 te halen, ondanks dat sommige projecten vertraging oplopen. In totaal zijn 1.463 woningen vergund of in aanbouw en 1.850 woningen staan in de startblokken. Goeree-Overflakkee benadrukt dat er vooruitgang wordt geboekt en dat de lange-termijndoelen in zicht blijven. Net als andere gemeenten in de regio legt de gemeente de nadruk op geduld en samenwerking als belangrijke factoren om de woningbouw verder te versnellen.

Gemeenten die hun doelen wel hebben bereikt, zoals Hardinxveld-Giessendam en Maassluis, noemen goede voorbereiding en samenwerking als sleutelfactoren. "Het realiseren van woningbouw vraagt om een lange adem", zegt de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Goeree-Overflakkee onderschrijft dit ook en legt de nadruk op de samenwerking met marktpartijen, woningcorporaties en bewonersorganisaties.

Toekomstbeeld

Ondanks de vertragingen in veel gemeenten blijft de verwachting groot dat de doelstellingen voor 2030 alsnog gehaald kunnen worden. Gemeenten zoals Goeree-Overflakkee, Papendrecht en Zwijndrecht zijn optimistisch over de toekomst, zolang knelpunten tijdig opgelost kunnen worden. Toch blijft het onzeker of alle geplande projecten zonder verdere vertraging kunnen worden afgerond.

Tip de redactie



Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Door Internetredactie Omroep Archipel