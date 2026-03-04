Wat vinden de partijen van het armoedebeleid?





In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij de negen deelnemende partijen twaalf vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen die Goeree-Overflakkee betreffen. De nieuwste cijfers van het CBS geven aan dat in 2024 880 inwoners van Goeree-Overflakkee in armoede leefden. 205 van hen leefden al zeker drie jaar achtereen in deze situatie. Er zijn diverse voorzieningen voor deze groep mensen, zoals de Voedselbank en buurtkastjes, maar ook de Energiebank en SchuldHulpMaatje van de gemeente. Wat willen de partijen doen om schulden en armoede op het eiland te verminderen?

VVD

De VVD vindt dat werken altijd moet lonen. Inwoners die vanuit een uitkering gaan werken, moeten er financieel op vooruitgaan. Daarom kijkt de partij kritisch naar regelingen die onbedoeld een drempel vormen om weer aan het werk te gaan. Tegelijk wil de partij inwoners helpen die het tijdelijk niet redden, maar zodra dat kan, moet een terugkeer naar werk worden gestimuleerd. De partij vindt dat wie niet kan werken, ondersteuning moet krijgen; wie niet wil werken, krijgt die niet. De VVD wil inzetten op vroegsignalering van schulden en snelle schuldhulp. Extra aandacht gaat uit naar kinderen in armoede, bijvoorbeeld via het kindpakket, zodat zij kunnen meedoen op school en bij sport. Investeren in hen is investeren in een toekomst met minder armoede, vindt de VVD.

50PLUS

50PLUS wil mensen als SchuldHulpMaatje inzetten en dit ook uitbreiden. Mocht het nodig zijn, dan kan iemand onder bewind of onder curatele worden gesteld. De partij wil hen in ieder geval proberen te helpen via het daarvoor aangewezen gemeenteloket.

CDA

Het CDA noemt bestaanszekerheid een kernwaarde en vindt dat iedereen moet mee kunnen doen. De partij wil schulden eerder in beeld krijgen, zodat deze niet groter worden. Dat wil zij doen door één duidelijk loket voor inkomen, zorg en schulden. Ook wil de partij samenwerken met kerken en maatschappelijke organisaties, omdat deze dicht bij de mensen staan. Het CDA wil werk- en leerwerktrajecten stimuleren voor een nieuw perspectief. Voor gezinnen met een laag inkomen moet het kindpakket blijven; dit helpt bij kosten voor kleding, schoolspullen en sport. Hierop wil de partij niet bezuinigen, want juist kinderen mogen niet de dupe worden van financiële problemen thuis.

ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie wil het kindpakket in stand houden en toegankelijk maken voor een grotere groep minima, zodat alle kinderen mee kunnen doen met sport en cultuur en nergens buiten de boot vallen. De partij wil daarnaast ook voor volwassen minima mogelijkheden bieden om mee te doen, door korting of een speciale pas voor sport en cultuur op ons eiland. Zij noemt dit belangrijk voor de leefbaarheid en om eenzaamheid tegen te gaan. Verder wil de CU zich inzetten voor preventie van schulden en mensen met schulden goed ondersteunen door bijvoorbeeld organisaties die zich inzetten voor deze doelgroep zoveel mogelijk te faciliteren.

D66

D66 wil met de hulp van netwerkpartners zo vroeg mogelijk signaleren welke inwoners hun rekening niet (kunnen) betalen. Dit kunnen rekeningen zijn van huur, energie, water en zorgverzekering. Wie dat wil, kan hulp krijgen van een budgetcoach. Dit beleid wil de partij voortzetten.

GAAN

GAAN vindt dat armoede eerder gezien moet worden. Daarom wil de partij dat gemeente, scholen en verenigingen beter samenwerken om problemen snel te herkennen. Hulp moet eenvoudiger toegankelijk worden, met één vast aanspreekpunt per gezin.

GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA is van mening dat armoede direct te maken heeft met gezondheid, kansen en welzijn. Schulden en bestaansonzekerheid zorgen voor stress en maken gezond leven moeilijk. Voor GroenLinks-PvdA zijn ongelijke kansen geen natuurverschijnsel, maar verschillen die kunnen worden aangepakt. Iedereen kan in de problemen raken en heeft recht op hulp om daar weer uit te komen. De partij zegt zich daarom al jaren in te zetten voor vroegsignalering, rechtshulp, schuldhulpverlening, aanpak van energiearmoede, het kindpakket en betaalbaar OV. Volgens de partij is dat niet om mensen afhankelijk te maken, maar juist om hen weer in hun kracht te zetten.

SGP

De SGP wil een ruimhartig minimabeleid waarin mensen in kwetsbare omstandigheden op hulp moeten kunnen rekenen. Genoemde voorbeelden hiervan zijn laagdrempelige schuldhulpverlening en ondersteuning van initiatieven die armoede tegengaan. Tegelijkertijd vindt de partij dat werk ook meer moet lonen, zodat het aantrekkelijker is om te werken (als dat kan) dan in een uitkeringssituatie te zitten.

Trots op Goeree-Overflakkee (TOG)

Trots op Goeree-Overflakkee vindt dat mensen verdwalen in een woud van loketten, formulieren en verschillende organisaties. De partij wil in elke kern (of een cluster van kernen) één of meerdere vaste, herkenbare ondersteuners aanstellen. Dit zijn professionals die de mensen en het dorp kennen. TOG wil dat zij bij de mensen thuiskomen, naar de problemen luisteren en hulp regelen waar dat nodig is. De partij wil dus geen anoniem loket, maar vertrouwde gezichten.

Niet deelnemende partijen

GOLV, Jan Zwerus en SDP doen niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en komen daarom niet aan bod.

