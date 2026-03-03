Provincie Zuid-Holland steekt miljoenen in woningbouw en infrastructuur





De Provincie Zuid-Holland heeft € 142 miljoen beschikbaar gesteld om belangrijke projecten te versnellen. De investering is gericht op woningbouw, verbetering van het fietsnetwerk, het versterken van het landelijk gebied en het aanpakken van netcongestie. Dit besluit volgt uit een amendement en motie uit juli 2025, en is goedgekeurd in de Voorjaarsnota van 2026. Het geld komt uit de provinciale algemene reserve. De provincie streeft naar duurzame groei en een integrale aanpak van de regionale uitdagingen.

Een belangrijk onderdeel van de investering is de versterking van het landelijk gebied. Met € 40 miljoen wordt gewerkt aan het Zuid-Holland Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG), dat doelen op het gebied van water, natuur en landbouw moet realiseren. Ook wordt € 30 miljoen ingezet om de regionale investeringskracht voor innovatieve bedrijven, zoals start-ups en scale-ups, te versterken. Verder wordt € 19 miljoen gereserveerd voor woningbouwprojecten, zodat er voldoende middelen zijn voor sociale en betaalbare woningen.

Daarnaast is er € 16,6 miljoen vrijgemaakt om het tekort aan netcapaciteit, dat woningbouw en verduurzaming belemmert, aan te pakken. Met vier versnellingsprojecten en zes pilots hoopt de provincie netcongestie op te lossen. Ook wordt € 10 miljoen geïnvesteerd in het Groenblauw Netwerk, dat zorgt voor ecologische verbindingen en meer recreatiegebieden. Verder worden er verbeteringen doorgevoerd in het fietsnetwerk, zoals snellere en veiligere fietsroutes.

Tot slot investeert de provincie in de herstructurering van bedrijventerreinen (€ 10 miljoen) en de duurzame groei van de Rotterdamse Haven (€ 4,6 miljoen). Er wordt ook extra geld gestoken in het verminderen van geluidsoverlast en het verbeteren van de verkeersveiligheid, met onder andere een uitbreiding van de capaciteit op de kruising N215-N498.

Door Internetredactie Omroep Archipel