80 jaar vrijheid: beeldmateriaal uit het Streekarchief

Op 5 mei vieren we dat de Tweede Wereldoorlog 80 jaar geleden ten einde kwam. Het Streekarchief Goeree-Overflakkee publiceert in het kader daarvan een collectie met nieuw beeldmateriaal op zijn website. Het beeldmateriaal bestaat uit tientallen foto’s, bekendmakingen en affiches uit die tijd. Het materiaal geeft de sfeer rondom de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog weer.

Alle foto’s zijn plaatselijk genomen rond de bevrijding. Op de beelden is bijvoorbeeld de overgave van de Duitsers op het raadhuis van Middelharnis en hun vertrek te zien. Maar ook bevrijdingsfeesten met paradewagens van muziekvereniging Sempre Crescendo maken onderdeel uit van de collectie.

Foto’s

Het grootste deel van de foto’s is geschoten door persfotograaf Gerrit van Eck. Later dit jaar staat zijn hele fotoarchief in de beeldbank van het Streekarchief. Verder zitten er bijvoorbeeld foto’s bij van de gebroeders Boomsma. Bekend van hun drukkerij in Middelharnis, maar ook vanwege hun rol in het verzet tijdens de oorlog.

Affiches

Het grootste deel van de affiches komt uit 1945, maar er zitten ook exemplaren tussen uit eerdere jaren van de oorlog. En ook landelijke affiches, zoals een dagorder van Prins Bernhard na de bevrijding aan alle strijdmachten.

Waar te zien?

Het beeldmateriaal staat in de beeldbank van het Streekarchief op de website: streekarchiefgo.nl. Gebruik de zoekopdrachten 'Tweede Wereldoorlog' en 'bevrijding' om het beeldmateriaal te bekijken.

Door Internetredactie Omroep Archipel