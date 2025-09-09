850.000 euro nodig voor heropening supermarkt Melissant

De supermarkt in Melissant keert mogelijk binnenkort weer terug, mits het bedrag van € 850.000,- wordt opgehaald. Ondernemer Jan Verkaik heeft het voormalige Coöp-pand overgenomen, inclusief de inventaris en de bovenliggende appartementen. De heropening van de winkel staat gepland voor 1 oktober 2025.

Investeerders hebben de mogelijkheid om bij te dragen aan het benodigde bedrag. Ze kunnen vanaf donderdag 11 september 2025 deelnemen aan de investeringsronde, die officieel wordt geopend om 19:00 uur. Alle huishoudens in de regio ontvangen een flyer met informatie over de investering en de mogelijkheid om mee te doen.

Bij een succesvolle financiering zal de supermarkt worden verbouwd en vernieuwd, met een breed assortiment, een pakketpunt en een geldautomaat. Het succes van deze investeringsronde is dus cruciaal voor de heropening van de supermarkt.

Door Internetredactie Omroep Archipel