A Seal opent tentoonstelling Plastic Soup

A Seal zeehondenopvang Stellendam opende i.s.m. Stichting Doe Mee Verlos De Zee op dinsdag 18 september 2018 een tentoonstelling over het thema Plastic Soup. Aan de hand van een foto en film expositie, lokaal gejut afval en een speciale speurtocht worden de bezoekers meegenomen in de problematiek van plastic zwerfafval in de zeeën en oceanen. Ook is er veel aandacht voor oplossingen en initiatieven om de gevolgen van deze 'Plastic Soup' terug te dringen.

A Seal benaderde Stichting Doe Mee Verlos De Zee, om een onderdeel van de expositie te verzorgen. De stichting is jaren geleden op het strand van De Kwade Hoek bij Goedereede begonnen met het verwijderen van afval. Al snel kwam werd er de eerste jutbak geplaatst om het aangespoelde afval in te kunnen gooien. De jutbakken zijn inmiddels langs de volledige Nederlandse kustlijn te vinden en dit initiatief inspireert vele strandbezoekers om een steentje bij te dragen aan het schoon houden van onze stranden en zeeën. Deze expositie laat goed zien wat er zoal aan plastic afval gevonden wordt op de lokale stranden zoals de Kwade Hoek. De organisatie hoopt hiermee de bezoekers te stimuleren om ook wat afval op te rapen en de jutbakken te gaan gebruiken.

Het thema 'Plastic Soup' is het derde thema in de reeks educatieve thema's die A Seal dit jaar aan de bezoekers aanbiedt. "Ook tijdens dit thema zal de zeehond een centrale rol spelen en belichtten we de gevolgen van plastic in de leefomgeving van deze dieren. Het thema dient als een verbreding van de reeds bestaande educatie en informatie die de bezoeker bij A Seal kan vinden", aldus Marlies de Kraauw, teamleider Expo bij A Seal. De expositie is ook de gehele maand oktober te bezoeken.