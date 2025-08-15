Aantal jonge boeren op Goeree-Overflakkee rond landelijk gemiddelde

Op Goeree-Overflakkee is 10,2 procent van de bedrijfshoofden en bedrijfsleiders in de landbouw jonger dan 40 jaar, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee ligt het eiland precies rond het landelijke gemiddelde van 10 procent, dat sinds 2015 is gestegen van 8 procent.

Tegelijkertijd groeit ook het aandeel oudere boeren: landelijk is het percentage bedrijfshoofden van 67 jaar en ouder gestegen van 17 naar 21 procent.

Regionaal verschillen de cijfers sterk. In het landbouwgebied Westland en Zuid-Hollandse Droogmakerijen is het aandeel jonge landbouwers met 15 procent het hoogst, terwijl in Westelijk Rijnland slechts 6 procent van de bedrijfshoofden jonger is dan 40.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel