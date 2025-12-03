Wateronttrekkingsverbod Kop van Goeree ingetrokken

Waterschap Hollandse Delta trekt de onttrekkingsverboden in op de Kop van Goeree nu het grondwaterpeil en het watersysteem voldoende zijn hersteld. Uit metingen blijkt dat de waterstanden in de sloot de normale waarden voor deze tijd van het jaar hebben bereikt.

In verband met langdurige droogte zijn in de zomer van 2025 onttrekkingsverboden en beperkingen ingesteld in het natuurgebied om te voorkomen dat de waterstanden te laag werden. Dit kan leiden tot verslechtering van de waterkwaliteit, vissterfte of verzilting.

Tegelijkertijd geldt voortaan door de nieuwe waterschapsverordening een permanent onttrekkingsverbod voor het Volgerland. Het Volgerland is een bijzonder natuurgebied met een eigen waterstaatkundig regime waar behalve neerslag geen gebiedsvreemd water wordt ingelaten om de ecologie zoveel mogelijk in stand te houden. In droge periodes daalt het waterpeil zodanig dat natuurwaarden in het geding komen, waardoor voor deze permanente maatregel is gekozen.

Door Internetredactie Omroep Archipel