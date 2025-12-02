 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Ziekenhuis start met digitale begeleiding na een beroerte

Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis is op 25 november 2025 gestart met telemonitoring voor patiënten die een klein herseninfarct of een TIA hebben gehad. Met deze aanpak wil het ziekenhuis mensen ook na hun ontslag begeleiden. Via de Luscii-app worden zij thuis gevolgd, zodat zorgverleners sneller kunnen ingrijpen als dat nodig is.

Met de app geven patiënten dagelijks door hoe het gaat en welke klachten zij ervaren. Ze krijgen daarnaast adviezen voor hun herstel en informatie over het voorkomen van een nieuwe beroerte. Bij vragen of opvallende signalen neemt een zorgverlener direct contact op.
Neuroloog dr. B. Durmus legt uit dat de ondersteuning op afstand patiënten gerust kan stellen en het aantal bezoeken aan het ziekenhuis kan verminderen. Dat is vooral prettig voor mensen die na een beroerte last hebben van vermoeidheid of gevoeligheid voor prikkels.

De telemonitoring maakt deel uit van een bredere ontwikkeling naar hybride zorg, waarbij digitale middelen worden gecombineerd met persoonlijke afspraken. Volgens het ziekenhuis levert dit zowel patiënten als zorgverleners voordelen op.

Dinsdag 2 december 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

