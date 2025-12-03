Het Van Weel-Bethesda introduceert 3D-scanner voor hand- en polsbraces

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland heeft op 28 november 2025 bekend gemaakt dat zij een 3D-scanner in gebruik hebben genomen om op maat gemaakte braces voor hand- en polsklachten te maken. Patiënten kunnen hierdoor sneller herstellen, comfortabelere braces dragen en soms een operatie vermijden. De scanner maakt een gedetailleerde scan van de hand of pols, waarna fysiotherapeuten en ergotherapeuten het ontwerp digitaal aanpassen en de brace laten printen. Op deze manier hoeven patiënten minder afspraken te maken bij externe instrumentmakers en wordt de behandeling efficiënter.

Manometric-scanner

De Manometric 3D-scanner maakt binnen enkele seconden een gedetailleerde scan van de hand of pols. Zorgverleners houden bij het ontwerp rekening met de beweging, vorm en dagelijkse activiteiten van de patiënt. Ook de kleur van de brace kan door de patiënt gekozen worden. Het resultaat is een brace die beter past en comfortabeler zit dan traditionele spalken. Volgens ergotherapeut Marlynn Schilders-Vermeer voelt de geprinte brace flexibeler aan en kan de patiënt deze zelf iets strakker of losser zetten.

Voordelen

De nieuwe methode bespaart tijd: waar het aanmeten van een traditionele brace vaak meerdere afspraken vereist bij een externe instrumentmaker, kan de 3D-scan in het ziekenhuis snel gemaakt worden. Na digitale aanpassing wordt de brace direct geprint en is meestal binnen twee tot drie weken beschikbaar. Hierdoor hoeven patiënten minder te reizen en kunnen ze sneller met hun behandeling starten.

Verwijzing

Patiënten kunnen voor fysiotherapie en ergotherapie binnen CuraMare terecht zonder verwijzing, maar voor het aanmeten van een 3D-geprinte brace is een verwijzing van een medisch specialist nodig. Huisartsen kunnen patiënten doorverwijzen naar de juiste specialist. Gespecialiseerde ergo- en fysiotherapeuten bepalen samen met de patiënt welke brace het beste past bij de klachten en het dagelijks functioneren.

Patiëntgericht

Met de introductie van de Manometric 3D-scanner biedt Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis een nieuwe manier van hand- en polszorg. De scanner wordt ingezet voor patiënten die langdurig ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij reuma of artrose. Volgens de zorgverleners kan de technologie het proces van herstel ondersteunen en het dragen van een brace comfortabeler maken. De zorgverleners bekijken per patiënt welke brace het meest geschikt is, rekening houdend met dagelijkse activiteiten en persoonlijke behoeften.

Door Internetredactie Omroep Archipel