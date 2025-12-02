De ontwikkeling van GO Werkt in haar 70-jarig bestaan

GO Werkt, gevestigd in Middelharnis, viert in 2025 haar 70-jarig bestaan. De organisatie stond vroeger bekend als Webego, een naam die verwees naar het traditionele concept van de sociale werkplaats. Om het imago te moderniseren en beter aan te sluiten bij de huidige activiteiten, werd de naam in 2024 gewijzigd. GO Werkt ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot een volwaardig ontwikkelbedrijf.

Door Ron Broekhart

Geen sociale werkplaats meer

GO Werkt is er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook voor wie die stap voorlopig niet kan maken. “Die bieden we een passende werkplek,” vertelt werkleider Annemarie Vermaat. “We zijn langzamerhand begonnen met andere doelgroepen en andere vragen, en bewegen steeds meer van aanbodgericht naar vraaggericht. Wat is passend voor iemand? Hoe kunnen we mensen met een uitkering of mensen die hulp nodig hebben zo snel mogelijk begeleiden naar de arbeidsmarkt?”

GO Werkt begon in de jaren ’50 als sociale werkplaats en maakte uiteindelijk de transitie naar een leer-werkbedrijf. “We zijn gestart met een ontwikkellijn, waarmee je ook een diploma of praktijkverklaring kunt halen. We hebben een deel detailhandel, een deel groen zoals hovenierswerk, een deel techniek met de focus op gereedschapskennis, een deel facilitair zoals schoonmaak, en vervoer en logistiek, zoals pakketbezorging,” vertelt praktijkopleider John van Es.

Inburgeringscursussen

GO Werkt verzorgt ook inburgeringscursussen, zodat nieuwkomers uit diverse culturen zelfstandig hun weg kunnen vinden binnen de Nederlandse normen en waarden. “Het is een inburgeringstraject voor mensen met route B, die hopelijk in de toekomst een hogere opleiding mogen volgen, en route Z, wat meer gericht is op de ontwikkeling van zelfredzaamheid,” vertelt de uit Oekraïne afkomstige praktijkopleider Victoria Sinchuk. “Wij bieden hier taallessen aan die gericht zijn op de Nederlandse werkvloer. Ook leren we hoe om te gaan met de Nederlandse cultuur, met name op Goeree-Overflakkee.”

GO Werkt heeft in het 70-jarig bestaan een enorme ontwikkeling doorgemaakt, maar is nog steeds op zoek naar bedrijven die willen helpen door deelnemers extern ervaring te laten opdoen.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



