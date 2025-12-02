Ouders krijgen inkijkje in praktijklessen RGO Beroepscampus

In Middelharnis kregen ouders en verzorgers op vrijdag 28 november 2025 een beeld van het praktijkonderwijs op RGO Beroepscampus. De school organiseerde een meeloopmiddag voor het eerste leerjaar, zodat zij konden zien hoe leerlingen werken in de verschillende beroepsprofielen en waarom deze oriëntatie een vast onderdeel is van het programma.

Tijdens het bezoek bekeken ouders de praktijklessen waarin leerlingen wekelijks zes uur kennismaken met alle acht vmbo-profielen. Na deze periode kiezen zij drie richtingen waarin zij zich verder verdiepen.

De 12-jarige Zoë Hertoghs liet haar ouders zien wat zij doet binnen de profielen Groen, Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) en Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR). Ze vertelt dat ze graag creatief bezig is, houdt van dingen maken en plezier heeft in koken en bakken.

Aan het eind van leerjaar 1 kiezen alle leerlingen één van de acht profielen waarin zij zich in leerjaar 2 verder gaan verdiepen.

