Levende adventskalender op Goeree-Overflakkee

De traditionele adventskalender krijgt in 2025 op Goeree-Overflakkee een levende versie met inwoners die hun eigen plek openstellen voor anderen. De Emmaüskerk en de Exoduskerk hebben de handen ineengeslagen voor dit initiatief met de naam “Met elkaar op weg naar het licht” om voor verbinding en warmte te zorgen in deze donkere maand.

De aanmeldingen zijn van uiteenlopende locaties zoals de Rooms-Katholieke Kerk in Oude-Tonge en het Streekmuseum in Sommelsdijk tot het statige woonhuis van een gepensioneerde huisarts en een appartement vol kerststallen. Op diverse plekken zijn er speciale activiteiten georganiseerd zoals sterrenkijken of een kerstbroche maken, maar in veel gevallen staat de deur gewoon open voor een kopje koffie en een gezellig samenzijn.

Deelname hieraan is gratis. Alle adressen zijn te vinden op de website van de Exoduskerk.

Door Internetredactie Omroep Archipel