Gemeente zet stap in ondersteuning dak- en thuislozen

Per 1 januari 2026 gaat de gemeente Goeree-Overflakkee, samen met drie andere gemeenten in de regio Zuid-Hollandse Eilanden, intensiever inzetten op de ondersteuning van inwoners die dak- en/of thuisloos raken of moeite hebben om zelfstandig te wonen. Onder de noemer 'Beschermd wonen' wordt er regionaal samengewerkt met Hoeksche Waard, Voorne aan Zee en Nissewaard om meer maatwerk en samenwerking te bevorderen. Dit moet voorkomen dat mensen tussen wal en schip belanden.

Goeree-Overflakkee zal, in samenwerking met maatschappelijke organisaties, extra plekken voor diverse zorgvormen creëren. Stichting Kairos krijgt onder andere locaties voor intensief beschermd verblijf, een time-out plek, een sociaal hostel en winteropvangplekken. Andere organisaties zoals Stichting Pameijer, Zeeuwse Gronden, Stichting Op weg naar huis en GGZ De Waard gaan, of blijven, meer begeleiding of verblijf aanbieden.

Het programma biedt niet alleen een veilig onderkomen, maar ook praktische ondersteuning bij hulpvragen, waardoor er sneller en beter afgestemde hulp dicht bij huis kan worden geboden.

ETHOS-telling

In april 2026 wordt in de regio een eendaagse ETHOS-telling georganiseerd om dakloosheid beter in kaart te brengen. Tijdens deze telling worden diverse doelgroepen, inclusief jongeren onder de achttien en 65-plussers, meegenomen voor een volledig overzicht. Instanties zoals opvanginstellingen, scholen, havenopzichters, kerken, campings en vakantieparken zullen meewerken om ook mensen die bijvoorbeeld bij familie of in een auto of boot verblijven, in beeld te brengen. De verzamelde gegevens worden in het najaar van 2026 gepresenteerd en gebruikt voor beleidsbepaling en evaluatie van eerdere maatregelen.

Door Internetredactie Omroep Archipel