PFAS en bestrijdingsmiddelen vaak boven norm in grondwater Goeree-Overflakkee

De provincies, waaronder Zuid-Holland, hebben in november 2025 een rapport uitgebracht over de kwaliteit van het Nederlandse grondwater. De uitkomsten zijn opgenomen in het landelijke rapport Grondwaterkwaliteit Nederland 2024, opgesteld door Arcadis. Het onderzoek brengt ook stoffen in beeld die normaal niet in officiële beoordelingen worden meegenomen, waardoor een breder beeld ontstaat van de chemische toestand van het grondwater in Nederland. Ook op Goeree-Overflakkee zijn metingen gedaan.

Door Evi Vos

Grondwater is belangrijk voor drinkwater, landbouw, industrie en natuur. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit op sommige plekken onder druk staat. Vooral bestrijdingsmiddelen, PFAS en andere verontreinigende stoffen worden regelmatig boven de norm aangetroffen. Dit kan gevolgen hebben voor hoe goed het water in de toekomst kan worden gebruikt.

Meetpunten

Op Goeree-Overflakkee zijn drie meetpunten onderzocht: twee op de Kop van Goeree, bij Westeinde en Boutweg, en één in Middelharnis. Bij elk meetpunt zijn zowel ondiep als diep grondwatermonsters genomen. Ondiep water werd bemonsterd tussen vijf en tien meter onder het maaiveld, diep water meestal rond 25 meter. Het rapport richt zich vooral op ondiep water, omdat stoffen die niet van nature in de bodem voorkomen hier meestal als eerste zichtbaar zijn. Diepwatermonsters geven een beeld van de situatie op grotere diepte.

Westeinde

Uit de resultaten blijkt dat vooral het ondiepe grondwater verontreinigd is. Bij Westeinde zijn in ondiep water bestrijdingsmiddelen sterk aanwezig. Ook PFAS en andere verontreinigende stoffen overschrijden regelmatig de norm, soms zelfs sterk. In diep water zijn enkele bestrijdingsmiddelen boven de norm, maar PFAS blijft daar onder de grens. Medische stoffen en bepaalde metabolieten zijn in beide lagen niet aangetroffen.

Boutweg

Bij de Boutweg zijn de overschrijdingen in ondiep water minder extreem, maar sommige bestrijdingsmiddelen en PFAS liggen boven de norm. Ook overige verontreinigende stoffen zijn hier verhoogd. Diep water blijkt hier grotendeels schoon: de meeste bestrijdingsmiddelen en PFAS liggen onder de norm, net als medische stoffen.

Middelharnis

Het meetpunt in Middelharnis laat de grootste verschillen zien tussen ondiep en diep water. Ondiep water vertoont hier sterke overschrijdingen van bestrijdingsmiddelen, PFAS en overige verontreinigende stoffen. Diep water bevat enkele bestrijdingsmiddelen boven de norm en PFAS ligt net boven de grens. Medische stoffen zijn in beide lagen afwezig.

De onderzoekers adviseren beleidsmakers om het gebruik en de lozing van bestrijdingsmiddelen en PFAS te beperken en om zowel ondiep als diep grondwater regelmatig te blijven controleren. Zo kan worden gevolgd welke stoffen in de bodem terechtkomen en kunnen tijdig maatregelen worden genomen om de waterkwaliteit te beschermen, vooral in gebieden waar drinkwater uit grondwater wordt gewonnen.

Het rapport is hier te lezen.

