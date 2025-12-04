Nieuwe vervoerder Transdev kan nog niet aan emissie-belofte voldoen

Vervoerder Transdev, vanaf maandag 14 december 2025 verantwoordelijk voor het busvervoer op Goeree-Overflakkee, kan bij de start nog niet voldoen aan de gedane beloftes wat betreft emissieloos rijden.

De nieuwe bussen voor de ov-concessie Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard zouden voor een deel beschikbaar zijn bij de start en de laatste bussen zouden begin april 2026 instromen, waardoor er vanaf dat moment volledig emissieloos gereden kan worden. Eerder was al bekend dat door leveringsproblemen december niet gehaald zou worden, maar inmiddels is deze vertraging opnieuw opgelopen. De 42 elektrische bussen voor de R-net lijnen hebben een extra vertraging van drie weken en arriveren nu begin januari. Deze problemen worden veroorzaakt door een vertraging in de toelevering van de vloeren. De 25 nieuwe streekbussen zijn zelfs met drie maanden vertraagd, waardoor de eersten pas worden verwacht in april 2026. Deze problemen worden geweten aan interne productieproblemen bij een onlangs geopende fabriek in Egypte.

Geen hinder voor reizigers

Deze vertragingen leveren geen hinder op voor de reizigers. De huidige dieselbussen hebben afgelopen zomer extra onderhoud gekregen en kunnen nog langer in gebruik blijven. Ook zijn de zes nieuwe buurtbussen wel op tijd geleverd. De nieuwe dienstregeling gaat dus in zijn geheel door volgens planning.

Toch is provincie Zuid-Holland niet blij met de opgelopen vertraging en kan het Transdev een fikse boete opleveren wegens het niet voldoen aan de gedane toezeggingen. Eerder in 2025 werd ook al een andere nieuwe vervoerder in de concessie Zuid-Holland Noord beboet voor het niet behalen van de vastgestelde prestatienormen en overlast voor reizigers.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel