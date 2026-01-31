 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

AD: Bewoner asielboot Stellendam overgeplaatst na incident

Foto

Een bewoner van de asielboot in de Buitenhaven van Stellendam is overgeplaatst naar een andere opvanglocatie na een incident waarbij een jonge vrouw zou zijn achtervolgd en waarbij is geprobeerd haar woning binnen te dringen. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Volgens het AD vond het incident plaats op zaterdagochtend 15 november. De vrouw was na het sporten onderweg naar huis toen zij werd gevolgd door een man. Bij haar woning probeerde hij mee naar binnen te gaan door zijn voet tussen de deur te zetten. De man ging er vandoor nadat bleek dat de broer van de vrouw thuis was. De broer zette de achtervolging in en schakelde de politie in.

Het AD schrijft dat de politie de achtervolging bevestigt en het incident heeft geregistreerd. Ook meldt de krant dat de gemeente Goeree-Overflakkee heeft bevestigd dat het om een bewoner van de asielboot gaat.

Volgens het AD laat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) weten dat er een politieonderzoek loopt en dat de betreffende bewoner inmiddels is overgeplaatst.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Zaterdag 31 januari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Aanhanger schiet los en veroorzaakt aanrijding
Foto
Raadsbesluit na middernacht: Melissant krijgt opvang voor 300 arbeidsmigranten
Foto
Toekomstvisie voor Goeree-Overflakkee met één stem verschil aangenomen
Foto
Bijzondere Fixi-meldingen van de maand
Foto
Watersnoodwandelingen houden herinnering aan Ramp van 1953 levend in Stellendam
Foto
Nepagenten bellen inwoners in meerdere dorpen
Foto
Vmbo- en mbo-opleidingen centraal tijdens open dagen Beroepscampus
Foto
Water- en gasleiding geraakt in Ouddorp, woningen tijdelijk zonder water
Foto
Meldkamer Ambulancezorg introduceert live meekijken bij spoedmeldingen
Foto
Chris (20) krijgt eerste praktijkverklaring van 2026 bij GOwerkt