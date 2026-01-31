AD: Bewoner asielboot Stellendam overgeplaatst na incident

Een bewoner van de asielboot in de Buitenhaven van Stellendam is overgeplaatst naar een andere opvanglocatie na een incident waarbij een jonge vrouw zou zijn achtervolgd en waarbij is geprobeerd haar woning binnen te dringen. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Volgens het AD vond het incident plaats op zaterdagochtend 15 november. De vrouw was na het sporten onderweg naar huis toen zij werd gevolgd door een man. Bij haar woning probeerde hij mee naar binnen te gaan door zijn voet tussen de deur te zetten. De man ging er vandoor nadat bleek dat de broer van de vrouw thuis was. De broer zette de achtervolging in en schakelde de politie in.

Het AD schrijft dat de politie de achtervolging bevestigt en het incident heeft geregistreerd. Ook meldt de krant dat de gemeente Goeree-Overflakkee heeft bevestigd dat het om een bewoner van de asielboot gaat.

Volgens het AD laat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) weten dat er een politieonderzoek loopt en dat de betreffende bewoner inmiddels is overgeplaatst.

Door Internetredactie Omroep Archipel