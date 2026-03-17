Brandweer rukt uit voor woningbrand in Dirksland





Aan de Onwaardsedijk in Dirksland is dinsdagmiddag 17 maart 2026 brand uitgebroken in een woning. De melding kwam omstreeks 15:55 uur binnen bij de meldkamer.

Volgens eerste informatie van de brandweer ontstond de brand in of bij een wasdroger. De rook kwam uit het hele huis. Brandweerlieden hebben de woning geventileerd.

Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Door Internetredactie Omroep Archipel