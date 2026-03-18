Prokkelduo actief tijdens gemeenteraadsverkiezingen





De gemeente Goeree-Overflakkee doet tijdens de gemeenteraadsverkiezingen mee aan het initiatief Prokkelduo van Stichting Prokkel. Een prokkelduo bestaat uit een vrijwilliger zonder beperking en een vrijwilliger met een licht verstandelijke beperking. In Middelharnis draait Mark Edewaard mee op een stembureau om het stemproces van dichtbij te ervaren.

De naam ‘prokkel’ is afgeleid van het woord ‘prikkel’. De ontmoeting zorgt bij beide deelnemers voor nieuwe impulsen. Tijdens het zogeheten ‘prokkelen’ ontdekken deelnemers elkaars mogelijkheden, wat leidt tot nieuwe inzichten en waardevolle contacten. “Ik vind het hele proces interessant. Je moet erop letten dat de stempassen in orde zijn en mensen met een glimlach verwelkomen is altijd goed,” vertelt Mark Edewaard. “Ik ben ook wel geïnteresseerd in politiek, maar ik heb geen favoriete partij.” Op de vraag op welke partij hij zelf stemt, wil hij niet ingaan.

Inclusieve samenleving

Het initiatief draagt bij aan een inclusievere samenleving door mensen met een beperking actief te laten deelnemen aan maatschappelijke processen, zoals verkiezingen. Volgens de stichting kan iedereen op deze manier meedoen en van betekenis zijn. “Ik vind het heel leuk dat Mark er weer bij is. Het is gezellig en hij doet erg zijn best,” vertelt stembureauvoorzitter Pieter Kamp. “Op deze manier kan hij samenwerken met mensen zonder beperking en een waardevolle bijdrage leveren.” Naast zijn inzet bij het Prokkelduo heeft Mark een volle agenda. Zo is hij als ervaringsdeskundige verbonden aan de LFB, een belangenvereniging voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Hij heeft ook nog een wens: “Ik zou graag eens als Prokkelduo naar de Tweede Kamer willen.”

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel