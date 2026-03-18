Panel wil weten wat Flakkeese partijen gaan doen: 'Doe geen gratis belofte'





Woensdag 18 maart 2026 wordt er gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. In het gezamenlijke Opiniepanel Goeree-Overflakkee van Omroep Archipel en Eilanden-Nieuws konden deelnemers aangeven wat ze hiervoor nog aan de verschillende partijen willen vragen.

De vragen gingen over allerlei onderwerpen. Zo wilde een inwoner weten hoe de partijen de gemeente aan de volgende generatie willen overdragen, terwijl een ander zich afvraagt waarom bijna iedereen wel urgentie kan krijgen, maar gewone mensen niet meer in aanmerking komen voor huurwoningen. Wonen en leefbaarheid waren vaak terugkerende onderwerpen.

Kleine kernen

Het platteland ziet steeds meer basisvoorzieningen uit dorpen verdwijnen. Ook op Goeree-Overflakkee is dit een zorg onder inwoners. In de regio Rijnmond staat Stad aan ’t Haringvliet in de top 10 van dorpen met de minste voorzieningen. Inwoners willen weten wat de plannen zijn: “Kan er meer focus komen op kleine kernen, zodat de leefbaarheid op niveau blijft en winkels en scholen makkelijker in stand gehouden kunnen worden?” wordt gevraagd. Een ander vraagt specifiek naar voorzieningen als een bakker, speeltuinen en sportmogelijkheden.

Theater en monumenten

In het kader van voorzieningen vroeg een van de deelnemers zich af of er een theater op Goeree-Overflakkee kan komen. Een andere deelnemer uitte zorgen over het behoud van het fysieke erfgoed. Volgens deze persoon wil de gemeenteraad het erfgoed beschermen, zoals opgenomen in het Omgevingsplan, en hoort daar ook het aanwijzen en onderhouden van gemeentelijke monumenten bij. De deelnemer vroeg of politieke partijen willen onderzoeken of een gemeentelijke subsidie voor het behoud van monumenten mogelijk is, vergelijkbaar met de regeling in de Hoeksche Waard.

Natuur op Flakkee

Ook voor het klimaat was er aandacht. Een van de vragen was hoe hoog of laag klimaatverandering en de achteruitgang van biodiversiteit op de prioriteitenlijst van de partijen staan. Een ander wil juist weten waarom de partijen zo weinig oog lijken te hebben voor de natuur en schoon oppervlaktewater. “Welke maatregelen staan op de agenda om de natuur op Goeree-Overflakkee te versterken?” wordt er concreet gevraagd.

Zondagsrust

Net als bij de verschillende partijen is er ook onder de paneldeelnemers geen overeenstemming over de zondagsrust. Zo vraagt de een: “Hoe borgen jullie de zondagsrust, die een groot deel van de (kerkelijke) kiezers voorstaat? Eiland van (zondags)rust en ruimte!” en wil de ander juist weten: “Waarom is er op zondag nog steeds geen winkel open op Flakkee, terwijl die behoefte en mogelijkheid er overduidelijk is?” Een van de ondervraagden heeft voor dit verschil van mening een diplomatieke oplossing: “Dring elkaar je unieke standpunten niet op, maar zoek de samenwerking die goed is voor de dorpen en hun inwoners. Kunnen de christelijke partijen dit ook, zonder steeds terug te vallen op de zondagsrust?”

Verkiezingsbeloften en principes

Door de inwoners werd vaak dieper ingegaan op bestuurlijke zaken en de standpunten van partijen. “Zijn ze klaar om bestuursverantwoordelijkheid te dragen?”, “Wat zijn de echte speerpunten als het financieel spannend wordt?” en “Waar staan ze voor?” Een van de deelnemers vraagt zich bijvoorbeeld af wat de partijen in de afgelopen periode voor elkaar hebben gekregen en welke verkiezingsbelofte daarmee is nagekomen. Een andere ondervraagde benadrukt het belang van flexibiliteit: “Welke standpunten zijn vast en welke hebben nog ruimte voor overwegingen en discussie?” De deelnemer geeft aan dat dit van belang is om ‘zwabberbeleid’ en loze verkiezingsbeloften te voorkomen.

Een persoon was wat cynisch over de uitlatingen van politici tijdens de verkiezingscampagne: “Maak alle mooie woorden concreet door geld beschikbaar te stellen en duidelijk te maken waar dat vandaan moet komen. Nu klinkt alles als een gratis belofte.”

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel