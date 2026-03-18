Podcast Eilandkunst over de passie en geschiedenis van fotoclub De Rarekiek





In een nieuwe aflevering van de podcast Eilandkunst gaat presentatrice Anneke van der Slik in gesprek met Otto van der Veken en Theo Mastenbroek van fotoclub De Rarekiek. Zij werpen een blik op de rijke historie van de club, die bijna zeventig jaar geleden begon, en vertellen hoe de vereniging is uitgegroeid tot een actieve gemeenschap waar passie voor het beeld en onderlinge inspiratie centraal staan.

De aflevering is te beluisteren via Spotify, Amazon Music en Apple Podcasts.

De Rare Kiek werd in 1957 opgericht en ontstond uit een fusie tussen een zwart-witgroep en een diagroep. Wat begon in eigen clubhuizen met donkere kamers in de ring van Middelharnis en de Kerkstraat in Sommelsdijk, is inmiddels getransformeerd naar een volledig digitaal tijdperk in de huidige locatie, de Melishof in Melissant.

De vereniging telt ongeveer 40 leden, die allemaal als amateurfotograaf hun grenzen verleggen. De focus ligt niet op de duurste apparatuur, maar op het creëren van een boeiend beeld dat de kijker raakt en verder gaat dan een loutere registratie van de werkelijkheid.

Achter de schermen wordt de club gedragen door de actieve uitwisseling van kennis tijdens de drie maandelijkse clubavonden. Leden werken aan themaprojecten, zoals "warmte" of "de vierkante kilometer", waarbij ze worden uitgedaagd om op een andere manier naar hun eigen omgeving te kijken.

Een essentieel onderdeel van de clubcultuur is het geven en ontvangen van feedback; door elkaars werk kritisch te bespreken, leren de fotografen hun techniek en compositie te verbeteren. Ook worden er regelmatig gastfotografen uitgenodigd en is er de strijd om de jaarlijkse prijs "De Beeldjes", waarbij een externe jury het meest aansprekende beeld kiest.

Deze werkwijze heeft De Rarekiek een vaste plek gegeven in het culturele aanbod van Goeree-Overflakkee. De club treedt jaarlijks naar buiten tijdens de KunstKijk, waarbij werk op groot formaat wordt geëxposeerd en bezoekers via publiekswedstrijden worden betrokken bij de fotografie. Of het nu gaat om verstilde industriële beelden of abstracte natuurfotografie, De Rarekiek blijft een podium bieden dat de creatieve pareltjes van het eiland laat glimmen.

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Door Internetredactie Omroep Archipel