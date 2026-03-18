Bestuurder mist bocht en rijdt tuin in





Op dinsdagavond 17 maart 2026 is een auto van de weg geraakt bij een ongeval op de kruising van de Duivenwaardsedijk en de Wellestrijpsedijk bij Nieuwe-Tonge.

Een automobilist miste daar een bocht en raakte van de weg. De auto reed door de bosschage en een hekwerk, waarna het voertuig tot stilstand kwam in de tuin van een naastgelegen woning.

Ambulancepersoneel en de politie kwamen ter plaatse om hulp te bieden. De inzittenden van de auto zijn vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht.

Door Internetredactie Omroep Archipel