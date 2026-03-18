Politie zoekt getuigen na frontale aanrijding op N59





Bij het verkeersongeval op de N59 bij Oude-Tonge op dinsdag 17 maart 2026 is rond 13:40 uur een 50-jarige vrouw uit Oosterland ernstig gewond geraakt, nadat haar bestelbus frontaal op een auto botste. De bestuurster van die auto, een 40-jarige vrouw uit Duitsland, is aangehouden. Voor het onderzoek is de politie dringend op zoek naar getuigen en (dashcam)beelden.

De 40-jarige bestuurster van een bruine Range Rover kwam rond 13:40 uur, rijdend vanuit de richting Bruinisse, door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht. Een tegemoetkomende bestelbus, een Citroën, week uit naar de andere rijbaan. Omdat de Range Rover op het laatste moment terugkeerde naar de eigen weghelft, was een frontale botsing het gevolg. De bestuurster van de Citroën moest door de brandweer uit haar voertuig worden bevrijd en ligt nog steeds met zeer ernstige verwondingen in het ziekenhuis. De 40-jarige vrouw is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ongeval met zwaar lichamelijk letsel.

Het onderzoek is in volle gang. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk dashcambeelden hebben waarop het incident te zien is, of die iets kunnen vertellen over het rijgedrag van het voertuig van de verdachte. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem contact op via 0900-8844.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel