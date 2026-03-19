Trots op Goeree-Overflakkee grote winnaar gemeenteraadsverkiezingen





Op woensdag 18 maart 2026 heeft Goeree-Overflakkee gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij Trots op Goeree-Overflakkee als grote winnaar uit de bus is gekomen. Na de eerste voorlopige telling heeft de partij 7.999 stemmen behaald.

De tweede partij van het eiland is de SGP met 5.550 stemmen, gevolgd door het CDA met 5.380 stemmen. Al bij het eerste stembureau waar de stemmen waren geteld, het Buurthuus in Achthuizen, was een grote voorsprong te zien voor TOG. Ook bij de tussenstanden daarna bleef dit hetzelfde beeld. Dit betekent vooralsnog dat Trots op Goeree-Overflakkee 8 van de 31 zetels heeft bemachtigd. De SGP krijgt er 6 en het CDA 5. Er zijn 5 restzetels.

Van de 42.278 kiesgerechtigden van Goeree-Overflakkee heeft 67% een stem uitgebracht. Daarmee is het opkomstpercentage van de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2022 overtroffen.

📧 Mail naar

📞 Bel naar

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel