Nasleep crash Nieuwe-Tonge: tuin vol glas, pony's noodgedwongen op stal





Het is flink schrikken wanneer Luc en zijn vrouw nietsvermoedend thuis in het huis scharrelen, en een auto hun achtertuin inrijdt. Er volgt een klap, waarna Luc naar buiten loopt. "Toen rook ik direct de brandlucht."

Door Rijnmond

Dinsdagavond 17 maart 2026 rond 22:35 uur gaat het mis aan de Duivenwaardsedijk in Nieuwe-Tonge. Een auto vliegt uit de bocht op de dijk en rijdt recht de tuin van het echtpaar in.

"Mijn vrouw hoorde de klap", vertelt Luc. "Toen ben ik naar buiten gegaan en rook ik direct de rubber- en brandlucht. In de verte zag ik autolampen branden. Je gelooft je oren en ogen niet." Het scheelde heel weinig of een gastank in de tuin was ook geraakt. "Als ze twee meter verder uit de bocht vlogen, had het natuurlijk heel verkeerd kunnen aflopen."

De auto is een meter of veertig verderop tot stilstand gekomen. Uit de auto komen een man en een vrouw, vertelt Luc. "Gelukkig ging het goed met de inzittenden. Zij was wel ontzettend geschrokken, maar hij was rustig." In tegenstelling tot eerdere berichtgeving was de bestuurder niet onder invloed, meldt een woordvoerder van de politie.

Hard gereden

Volgens Luc is de kans groot dat de bestuurder van de auto te hard heeft gereden. "Als je 60, 70 of 80 kilometer per uur rijdt, dan kan je hooguit een beetje naar beneden schuiven. Maar om dan helemaal daarginds terecht te komen, dat is bizar."

Volgens Luc zijn hardrijders 'al jarenlang' een probleem. "Het eiland is berucht vanwege de verkeersongevallen en de overlijdens daarbij. Er wordt soms gigantisch hard gereden." Volgens Luc doet het waterschap 'er niet zo gek veel aan'. "Ze hebben gepoogd om er iets van snelheid uit te halen, maar ik heb niet het idee dat het heel veel helpt allemaal.

Pony's op stal

Voor Luc en zijn vrouw is het de dag na het ongeval vooral puinruimen. De gecrashte auto is weliswaar weggehaald, maar de hele tuin ligt nog vol met zooi. "Het hekwerk is allemaal kapotgereden, het gazon ook, al is dat niet zo dramatisch natuurlijk. Maar ook glas van de auto." Met name dat laatstgenoemde is behoorlijk vervelend voor het stel. "Mijn pony's lopen daar en dat is wel vervelend. Het is mooi weer en nu staan de pony's nog op stal."

