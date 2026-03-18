Stad aan 't Haringvliet in top 10 dorpen met minste voorzieningen





Stad aan ’t Haringvliet hoort bij de dorpen met de minste voorzieningen in de regio Rijnmond. Tegelijkertijd verdwijnen op het platteland steeds meer basisvoorzieningen, blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door regionale omroepen. In ongeveer de helft van de dorpen en buurten is de bereikbaarheid van bijvoorbeeld een huisarts, basisschool, kinderopvang of supermarkt de afgelopen vijf jaar verslechterd. Terwijl er wel woningen bijkomen, groeit het aantal voorzieningen niet mee.

Stad aan ’t Haringvliet staat op de zesde plek in de lijst van dorpen met de minste voorzieningen. In 2024 ligt de gemiddelde afstand tot winkels en andere voorzieningen op 3,4 kilometer. Vroeger waren er meerdere winkels, zoals een kapper en een kleine supermarkt, maar die zijn inmiddels verdwenen. De enige winkel die nog open is, is Flakkee Records, een platenzaak die alleen op zaterdag geopend is.

Niet actief mengen

De gemeente zegt dat het aanbod van winkels vooral wordt bepaald door vraag en aanbod in een dorp. Daarom ligt de focus op de drie hoofdwinkelgebieden op het eiland: Ouddorp, Oude-Tonge en Middelharnis/Sommelsdijk. Buiten deze gebieden kunnen winkels of horeca zich vestigen, maar dat hangt af van de lokale vraag. Voor maatschappelijke voorzieningen, zoals een dorpshuis of sportvereniging, kan de gemeente meer ondersteuning bieden. Bij commerciële voorzieningen kan de gemeente zich volgens eigen zeggen niet actief mengen.

Ruimte bieden

Ondernemers bepalen zelf waar zij winkels of andere voorzieningen openen. De rol van de gemeente is vooral het mogelijk maken van ontwikkelingen via het omgevingsplan. Als plannen passen binnen het beleid, kan de gemeente ruimte bieden voor voorzieningen. Of daar uiteindelijk ook een winkel of ander bedrijf komt, hangt af van de ondernemers en de markt.

Omdat de gemeente beperkt invloed heeft op commerciële partijen, groeit het aantal voorzieningen vaak niet automatisch mee met het aantal woningen. Supermarkten in dorpen met minder dan 3.000 inwoners zijn vaak niet levensvatbaar. Bovendien ligt Stad aan ’t Haringvliet dicht bij Middelharnis, waar veel voorzieningen aanwezig zijn. Volgens de gemeente maken inwoners in de praktijk regelmatig gebruik van die voorzieningen. Wel zijn er in Stad aan ’t Haringvliet maatschappelijke voorzieningen, zoals een basisschool, sportverenigingen en een grote jachthaven.

Nieuwe wijken

Bij nieuwbouwprojecten wordt er wel gekeken naar de voorzieningen in de omgeving. Bij De Nieuwe Engeltjeskreek in Stad aan ’t Haringvliet wordt bijvoorbeeld onderzocht welke voorzieningen nodig zijn bij nieuwe woningen. Bij Bommelerbosch in Den Bommel is gekeken naar de mogelijkheid van een supermarkt, maar tot nu toe is volgens de gemeente geen levensvatbare optie gevonden. Daarom wordt gedacht aan een pand met een ruime bestemming voor gemengde doeleinden, zodat verschillende functies mogelijk zijn.

De toekomst van voorzieningen wordt meegenomen in een nieuwe retailvisie van de gemeente, die nog in ontwikkeling is.

Door Internetredactie Omroep Archipel