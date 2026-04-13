Afronding harmonisatie voetbalverenigingen op schema





Het college van B&W heeft op woensdag 8 april 2026 in een brief aan de gemeenteraad een update gegeven over de harmonisatie van de voetbalverenigingen op het eiland. Deze loopt inmiddels op schema, nadat verschillende partijen in juli 2025 flinke kritiek hadden op de werkwijze van de gemeente.

Door Connie Bestman

Te veel verenigingen bleken zich niet serieus genomen te voelen en er was te weinig transparantie over gemaakte keuzes en de gevolgen ervan. Al in 2013 werd afgesproken om de verschillen in onderhoudsregelingen en huurtarieven voor sportaccommodaties gelijk te trekken.

Onderhoud en robotmaaiers

Van de verenigingen op het eiland hebben tien verenigingen gekozen voor het scenario waarin het onderhoud en renovaties door de gemeente wordt uitgevoerd, gecombineerd met de inzet van robotmaaiers door de verenigingen zelf. De verenigingen betalen hiervoor een bedrag per veld, en kunnen met de robotmaaiers zelf het maaiwerk uitvoeren.

De drie dorpen uit de voormalige gemeente Dirksland (Dirksland, Herkingen en Melissant) kiezen voor het scenario waarin zij zelf het volledige onderhoud uitvoeren. Renovaties worden wel door de gemeente uitgevoerd. Bij deze variant betaalt de gemeente een bedrag per veld aan de vereniging.

Huurovereenkomsten

De nieuwe huurovereenkomsten gaan per 1 juli 2026 in. De hoofdlijn hiervan is dat de velden worden gehuurd voor € 1,-. De belangrijkste opstallen, zoals de kantine en kleedkamers, worden via een huurafhankelijk recht van opstal eigendom van de verenigingen. Zij zijn volledig verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. Onderhoud en renovatie van de velden, bosschages en andere zaken komen hoofdzakelijk voor rekening van de gemeente. De vereniging betaalt daarvoor een eigen bijdrage, gebaseerd op het aantal velden. De huurovereenkomst is vastgesteld op tien jaar. Opzeggen kan eventueel eerder, bijvoorbeeld bij onvoldoende leden ten opzichte van het aantal velden. Ook is er een tussentijdse opzeggingsmogelijkheid waar de gemeente per 1 juli 2031 een overeenkomst kan beëindigen.

Renovatie velden

Bij een aantal verenigingen worden dit jaar velden gerenoveerd. Het gaat om OFB in Ooltgensplaat, FIOS in Achthuizen, DJS in Middelharnis, DVV in Dirksland en het kunstgrasveld van VV Herkingen’55. Deze werkzaamheden starten medio mei 2026 en moeten in oktober weer gereed zijn om op te voetballen.

Bij het vaststellen van de plannen is berekend hoeveel velden er per vereniging nodig zijn. Dit wordt gedaan met behulp van de rekentool van de KNVB, op basis van het aantal teams. Bij verenigingen waar een aantal velden bovennormatief is, worden het onderhoud en renovatie van deze velden niet gedaan door de gemeente. Hiervoor hoeft ook niet betaald te worden. In verband met de veiligheid wordt geadviseerd om veldverlichting en overige inrichtingselementen, zoals leunhekwerken en ballenvangers, bij deze velden weg te halen. Ze kunnen bijvoorbeeld worden opgeslagen om als vervanging te worden gebruikt bij schade.

Vernieuwde verlichting

Bij een groot aantal velden is de verlichting vernieuwd en vervangen door LED-armaturen. Een deel hiervan is gedaan door FireFly en deze voldoet niet aan de verwachtingen. In het rapport aan de gemeenteraad staat: “De voetbalverenigingen zijn zeer ontevreden over bediening en gebruik. De verenigingen ondervinden zeer regelmatig storingen, waarbij de verlichting niet aangaat, spontaan aangaat, ook midden in de nacht of de verlichting niet uitgaat.” Ook de klachtenafhandeling en het contact met het bedrijf wordt zeer slecht genoemd. “De wens van de verenigingen is om de techniek van FireFly te ontmantelen en de armaturen direct te schakelen vanuit de meterkast. Dit om storingen zoveel mogelijk te beperken.” Ook moet worden onderzocht in hoeverre het bedrijf aansprakelijk is en welke garantie er is. In de tweede helft van 2026 wordt een advies opgesteld over deze problemen.

