GO Tulpentocht reikt 12.000 euro uit aan vijf goede doelen





De organisatie van de GO Tulpentocht heeft vrijdag 29 mei 2026 in totaal € 12.000 uitgereikt aan vijf goede doelen. De opbrengst van het evenement, dat op zaterdag 11 april werd gehouden, ging onder meer naar de kinderafdeling van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland, Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk en Cherity Re-use.

Zaterdag 11 april 2026 gingen bijna 2500 deelnemers te voet, op de fiets of met de scootmobiel van start voor een tocht van 11, 18,5, 26 (lopers) of 35 kilometer (fietsers) langs de mooiste tulpenvelden van Goeree-Overflakkee.

De kinderafdeling van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland ontving een bijdrage voor de vervanging van de speeltoestellen in de tuin. Daar is veel geld voor nodig. “Waar de deelnemers konden wandelen, moeten de patiëntjes kunnen blijven spelen”, aldus Erik Peeman van de organisatie. Met een cheque van € 4.000 voor Willemieke Boonman, vertegenwoordigster van de kinderraad, kan de afdeling aan de slag.

Ook Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk ontving € 4.000. Het team Welzijn wil graag een jeu de boulesbaan aanleggen voor bewoners met dementie. Dankzij deze bijdrage is het gooien van de eerste boules een stap dichterbij gekomen. “Wauw, zoveel”, waren de eerste woorden van Wilma Padmos toen zij het bedrag hoorde. “Dit is meer dan een baan; dit kan een mooie ontmoetingsplek worden. Hier gaan onze bewoners zeker heel erg van genieten.”

Het derde goede doel werd gekozen door de medewerkers van De Vogel Advies. Als gastheer bemensen zij jaarlijks het horecaplein en doneren zij de opbrengst aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Cherity Re-use, een organisatie waar duurzaamheid, sociale betrokkenheid en zorg voor mens en dier samenkomen. Hans Hagoort nam een cheque van € 2.000 in ontvangst. Hij gaf aan dat het bedrag wordt besteed aan een specifiek project. Welk project dat wordt, maakt de organisatie later bekend.

Tot verrassing van twee aanwezigen volgden er vervolgens nog twee cheques. John Albregts was aanwezig namens KiKa en Maarten de Korte namens de Memory Walk. Zij hadden meegedacht over de keuze van de goede doelen en gingen ervan uit dat zij daarom waren uitgenodigd. Namens de organisatie kregen zij echter allebei een cheque van € 1.000 als dank voor hun bijdrage aan de Tulpentocht.

In zijn slotwoord benadrukte André Melissant namens de organisatie het belang van de vele vrijwilligers die ook dit jaar weer zorgden dat alles in goede banen verliep. Met het heffen van het glas op deze editie van 2026 keek de organisatie ook alvast vooruit naar de volgende GO Tulpentocht. Die wordt naar verwachting gehouden op zaterdag 10 april of zaterdag 17 april 2027.

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel